La FIFA adoptó una decisión disciplinaria tras revisar múltiples episodios relacionados con discriminación en el fútbol israelí, incluyendo comportamientos en estadios, actuaciones institucionales y mensajes difundidos por clubes y dirigentes.

¿Qué fue lo que realmente pasó entre la FIFA y la Federación Israelí?

La Comisión de Disciplina de la FIFA sancionó a la Federación Israelí de Fútbol con una multa de 150.000 francos suizos (165.000 euros o 190.000 dólares), al concluir que incurrió en “violaciones graves y repetidas” de sus obligaciones en la lucha contra la discriminación.

En su análisis, el organismo determinó que la federación israelí “omitió tomar medidas concretas y transparentes” frente a conductas discriminatorias, especialmente ante episodios protagonizados por aficionados del Beitar Jerusalén.

Entre los hechos documentados aparecen lemas sobre pureza racial en las tribunas, insultos dirigidos a jugadores árabes y otras expresiones de carácter racista.

El documento, que se extiende por 40 páginas, también expone la existencia de mensajes calificados como “militaristas”, difundidos por dirigentes de ligas profesionales y por el Maccabi Netanya en redes sociales. Para la FIFA, estos hechos reflejan una falta de control institucional frente a discursos que contravienen sus normas.

Ya se les habían impuesto sanciones pero fueron "insuficientes"

Además, el organismo consideró insuficientes las sanciones previamente impuestas por la federación israelí al Beitar Jerusalén, al no relacionarlas de forma explícita con incidentes racistas.

A esto se suma que la IFA, según el fallo, no realizó declaraciones públicas condenando el racismo, ni impulsó campañas contra la discriminación, ni adoptó medidas para promover la inclusión de jugadores árabes o palestinos.

Como parte de las medidas impuestas, la Federación Israelí de Fútbol deberá pagar dos tercios de la multa en un plazo de 30 días, mientras que el resto deberá destinarse a la implementación de un plan integral contra la discriminación.

Adicionalmente, en sus tres próximos partidos internacionales como local, Israel tendrá que exhibir una pancarta visible con el mensaje: “Football Unites The World - No to Discrimination”.