Sorteo Libertadores 2026: hora y cómo ver los rivales de Santa Fe, Junior, DIM y Tolima en grupos

El fútbol sudamericano entra en uno de sus momentos más esperados del año. Este jueves 19 de marzo se llevará a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un evento que definirá el camino de los equipos colombianos en el torneo más importante del continente.

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Independiente Santa Fe, Junior, Deportes Tolima e Independiente Medellínconocerán a sus rivales en una jornada clave para sus aspiraciones internacionales.

El país tendrá cuatro representantes en esta instancia: Santa Fe y Junior, campeones de la Liga BetPlay 2025, y Tolima junto al DIM, que lograron avanzar desde las fases previas, lo que aumenta la expectativa por posibles cruces exigentes.

Hora y cómo ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026

El sorteo se realizará en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, y comenzará a las 6:00 p.m., hora de Colombia. Será un evento seguido por millones de aficionados, no solo por los cruces que se definirán, sino por el análisis inmediato de los grupos.

La transmisión estará disponible en ESPN para televisión en Latinoamérica, además de TNT Sports Premium y DSPORTS. En plataformas digitales, los hinchas podrán seguirlo a través de Disney+ Premium y también por los canales oficiales de Conmebol en YouTube y Facebook, lo que facilita el acceso desde cualquier dispositivo.

Así será el sorteo y los posibles rivales de Santa Fe, Junior, DIM y Tolima

El procedimiento del sorteo se basa en la distribución de los clubes en cuatro bombos, definidos según el Ranking CONMEBOL 2026. En principio, “no pueden coincidir dos equipos de un mismo país en un mismo grupo”, lo que evita duelos nacionales en la fase inicial.

Sin embargo, hay una excepción importante. “Los equipos que llegan desde la Fase 3 sí pueden quedar emparejados con clubes de su misma asociación”, lo que abre la puerta a posibles enfrentamientos entre colombianos. En este grupo están Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Los equipos nacionales quedaron ubicados así: Junior e Independiente Santa Fe en el bombo 3, mientras que Tolima y DIM están en el bombo 4. Esto significa que podrían enfrentar a potencias del continente como Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors o River Plate desde la primera fase.

Una vez definidos los grupos, el torneo se jugará todos contra todos. Cada equipo disputará seis partidos, ida y vuelta ante sus tres rivales. Los dos primeros avanzan a octavos de final, mientras que el tercero tendrá un “consuelo internacional”, al clasificar a los playoffs de la Copa Sudamericana.

El camino hacia la gloria continental está por comenzar, y el sorteo será el primer gran paso para los equipos colombianos.