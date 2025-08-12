Estos son los clubes clasificados a Libertadores y Sudamericana tras el final de los cuadrangulares

Se jugó la sexta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II y con ello, se definió a los equipos que van a jugar la gran final este semestre: Deportes Tolima y Junior de Barranquilla, clubes que esperan obtener la estrella de fin de año.

Además, con los resultados de estos partidos, varios equipos ya conocen su suerte en torneos internacionales de 2026. Solo falta por definir si Junior va a fase de grupos de Libertadores o a fase previa de Copa Sudamericana.

Así quedó la tabla de reclasificación

Tras jugarse los partidos del grupo A, Independiente Medellín aseguró su puesto en la fase previa de la Copa Libertadores, uniéndose a Deportes Tolima como los clubes que no podrán ser superados en esta tabla.

RELACIONADO La verdad de por qué Tolima causó polémica en su celebración en Bucaramanga

Deportes Tolima - 96 puntos. Independiente Medellín - 92 puntos. Atlético Nacional - 88 puntos. Independiente Santa Fe - 86 puntos*. América de Cali - 85 puntos. Junior de Barranquilla - 84 puntos. Atlético Bucaramanga - 74 puntos*. Millonarios - 73 puntos.

* partido pendiente.

¿Qué falta por definir en cupos internacionales?

En caso de que Deportes Tolima sea campeón, el equipo va directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores y dejaría el puesto en fase previa para Atlético Nacional, que junto al DIM ocuparían los mejores puestos, excluyendo a los campeones. Así, Junior iría a Sudamericana.

Si el Junior se queda con el título, el puesto en fase de grupos sería para el 'Tiburón', mientras que Tolima va a fase 2. En ese sentido, los clasificados a Sudamericana serían Nacional, América, Bucaramanga y Millonarios.