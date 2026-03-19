El bombazo que tendría Néstor Lorenzo en su convocatoria para los amistosos

En medio de la expectativa que rodea la próxima convocatoria de la Selección Colombia, han comenzado a surgir versiones desde el periodismo nacional que apuntan a una posible sorpresa de alto impacto por parte del entrenador Néstor Lorenzo. El combinado tricolor se alista para afrontar una serie de compromisos amistosos clave en la antesala de la Copa del Mundo de 2026, y las decisiones del cuerpo técnico empiezan a generar debate entre aficionados y analistas.

De acuerdo con información revelada por la periodista Sheyla García, el estratega argentino tendría en sus planes incluir al delantero Sebastián Villa en la próxima lista de convocados.

Esta citación se daría a conocer entre el jueves 19 y el viernes 20 de marzo, fechas en las que la Federación Colombiana de Fútbol suele oficializar sus llamados. La posible reaparición del atacante antioqueño no pasaría desapercibida, tanto por su actualidad deportiva como por su historial fuera de las canchas.

Un regreso que sacudiría el entorno de la Selección

El nombre de Sebastián Villa ha vuelto a tomar fuerza gracias a sus recientes actuaciones en el fútbol argentino, donde ha mostrado un nivel competitivo que lo posiciona nuevamente en el radar de la Selección. Su velocidad, desequilibrio en el uno contra uno y capacidad para generar peligro en el frente de ataque son cualidades que podrían resultar valiosas para Lorenzo en partidos de alta exigencia.

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Sin embargo, su posible convocatoria también abriría un intenso debate en la opinión pública. Villa estuvo involucrado en un caso de violencia intrafamiliar que marcó un punto de quiebre en su carrera, alejándolo del entorno de la Selección durante un periodo prolongado. Aunque ya fue desligado del proceso judicial, su regreso al equipo nacional representaría no solo una decisión deportiva, sino también un mensaje institucional que no pasará inadvertido.

Amistosos de alto nivel como antesala al Mundial

En lo estrictamente futbolístico, Colombia se prepara para enfrentar a dos rivales de jerarquía internacional: Francia y Croacia. Estos encuentros, programados para el mes de junio, servirán como una prueba exigente para medir el nivel del equipo frente a selecciones europeas de primer orden, ambas protagonistas en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

La inclusión de nuevas variantes en la convocatoria podría responder a la necesidad de Lorenzo de ampliar su abanico de opciones ofensivas y evaluar diferentes perfiles de cara al Mundial de 2026. En ese contexto, la eventual presencia de Villa se interpretaría como una apuesta por el rendimiento actual, más allá de los antecedentes extradeportivos.

Por ahora, la expectativa se mantiene en torno al anuncio oficial. Lo cierto es que, de confirmarse esta decisión, la Selección Colombia no solo sumaría un jugador con presente destacado, sino que también abriría una conversación profunda sobre segundas oportunidades en el fútbol profesional.