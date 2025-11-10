CANAL RCN
Así va Luis Díaz en la tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia

El extremo guajiro, a pesar de no ser un centrodelantero, avanza en su carrera para ser el máximo artillero de la 'Tricolor'.

Luis Díaz Selección Colombia gol vs. Argentina
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 11 de 2025
11:25 a. m.
Luis Díaz es el máximo referente de la Selección Colombia en los últimos años. El extremo es el único futbolista colombiano que se encuentra en un equipo top a nivel mundial como lo es el Bayern Múnich y esto agranda su responsabilidad con la 'Tricolor', donde ha sabido responder.

Desde su primera convocatoria al equipo, Díaz ha jugado un total de 66 partidos entre amistosos y compromisos oficiales, en donde ya ha marcado un total de 19 goles. Apareció frente a Brasil, Argentina, Alemania, entre otros, lo que le suma méritos a sus actuaciones.

¿En qué lugar está Luis Díaz entre los goleadores históricos de la Selección Colombia?

El último gol que marcó Díaz en la 'Tricolor' fue en el partido ante Argentina como visitante en las Eliminatorias Sudamericanas en junio de 2025, llegando a 19 tantos. Eso lo ayudó a acercarse a una leyenda en Colombia como Faustino Asprilla, quien con 20 unidades se ubica en el cuarto puesto en la tabla de máximos artilleros.

Así está la tabla:

  1. Radamel Falcao García: 36 goles (104 partidos).
  2. James Rodríguez: 30 (116).
  3. Arnoldo Iguarán: 25 (68).
  4. Faustino Asprilla: 20 (57).
  5. Luis Díaz: 19 (66).
  6. Freddy Rincón: 17 (84).
  7. Carlos Bacca: 16 (52).
  8. Teófilo Gutiérrez: 15 (51).
  9. Víctor Hugo Aristizábal: 15 (66).
  10. Adolfo Valencia: 14 (37).

Los próximos partidos de Luis Díaz

'Lucho' tiene margen para seguir creciendo en esta estadística, pues enfrentará con Colombia las dos fechas FIFA restantes de 2025 con 4 amistosos (México, Estados Unidos, Nigeria y Nueva Zelanda), además de los compromisos en marzo y lo que será la Copa del Mundo de 2026.

El guajiro cumplirá 29 años en enero, por lo que todavía tiene una edad que le permitirá escalar posiciones, cuando el único que sigue vigente en la Selección por encima de él es James Rodríguez.

