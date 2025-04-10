¡Luis Díaz repite vs. Frankfurt!: golazo tras una gran jugada individual y pelea por ser goleador de la Bundesliga

Este sábado 4 de octubre, Luis Díaz tuvo uno de sus mejores partidos desde que llegó al Bayern Múnich. El colombiano fue titular en el encuentro donde se enfrentaron al Eintracht Frankfurt en la sexta fecha de la Bundesliga, marcando un doblete y entregando una asistencia.

'Lucho' había sorprendido desde el primer minuto del encuentro, cuando marcó su gol a los 15 segundos de iniciado, siendo uno de los más rápidos en la historia del Bayern en la liga de Alemania. Sin embargo, no se quedó conforme.

El doblete de Luis Díaz

Díaz recibió un balón mientras estaba recostado hacia la banda izquierda, donde suele jugar regularmente. Allí se encargó de todo; superó al rival que lo marcaba con una gran jugada individual y luego sacó un potente remate imposible de atajar.

El colombiano pateó con su pierna menos hábil y logró meter el balón por la parte alta del arco rival, firmando su doblete de esta manera, sumado a la asistencia que le entregó a Harry Kane para lo que era el 2-0 parcial.

Luis Díaz quiere pelear por ser el goleador en la Bundesliga

Con este doblete, Díaz llegó a 6 goles en la Bundesliga y solo es superado por Harry Kane, quien llegó a 11 tantos con la asistencia que le entregó Luis Díaz.