CANAL RCN
Deportes

¡Luis Díaz repite vs. Frankfurt!: golazo tras una gran jugada individual y pelea por ser goleador de la Bundesliga

Partidazo de Luis Díaz en su sexta salida con el Bayern Múnich en la Bundesliga: doblete y una asistencia del colombiano ante Eintracht Frankfurt.

Luis Díaz Bayern Múnich (2)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 04 de 2025
01:25 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 4 de octubre, Luis Díaz tuvo uno de sus mejores partidos desde que llegó al Bayern Múnich. El colombiano fue titular en el encuentro donde se enfrentaron al Eintracht Frankfurt en la sexta fecha de la Bundesliga, marcando un doblete y entregando una asistencia.

Gol de camerino de Luis Díaz con Bayern Múnich: ¡Al borde de un récord histórico!
RELACIONADO

Gol de camerino de Luis Díaz con Bayern Múnich: ¡Al borde de un récord histórico!

'Lucho' había sorprendido desde el primer minuto del encuentro, cuando marcó su gol a los 15 segundos de iniciado, siendo uno de los más rápidos en la historia del Bayern en la liga de Alemania. Sin embargo, no se quedó conforme.

El doblete de Luis Díaz

Díaz recibió un balón mientras estaba recostado hacia la banda izquierda, donde suele jugar regularmente. Allí se encargó de todo; superó al rival que lo marcaba con una gran jugada individual y luego sacó un potente remate imposible de atajar.

El colombiano pateó con su pierna menos hábil y logró meter el balón por la parte alta del arco rival, firmando su doblete de esta manera, sumado a la asistencia que le entregó a Harry Kane para lo que era el 2-0 parcial.

Luis Díaz quiere pelear por ser el goleador en la Bundesliga

Con este doblete, Díaz llegó a 6 goles en la Bundesliga y solo es superado por Harry Kane, quien llegó a 11 tantos con la asistencia que le entregó Luis Díaz.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Gol de camerino de Luis Díaz con Bayern Múnich: ¡Al borde de un récord histórico!

Luis Díaz

DT del Bayern Múnich tomó decisión de última hora con Luis Díaz previo al duelo vs. Frankfurt

Dayro Moreno

Dura confesión de Dayro Moreno que sorprendió en el FPC: reveló difícil momento

Otras Noticias

Inseguridad en Bogotá

VIDEO | Enfrentamientos por piques ilegales en Bogotá dejaron agentes atropellados, heridos y capturas

Cinco agentes de tránsito resultaron lesionado, incluso, una funcionaria presentó una fractura.

Honduras

Luto en la televisión tras la muerte de presentadora de 21 años: hallaron el cuerpo en su casa

La joven periodista e influencer fue hallada sin vida en su hogar. Su fallecimiento generó conmoción entre seguidores y colegas.

Enfermedades

¿Qué es la malrotación de los intestinos y cuáles son sus principales causas?

Inteligencia Artificial

¿Quiere aprender a usar la inteligencia artificial para su empresa de la manera correcta?: así puede hacerlo

Nequi

Nequi pone topes a retiros y transferencias: así puede cambiarlos desde la app