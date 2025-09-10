Este fue el viral comentario que Serge Gnabry le hizo a Luis Díaz: le está dando la vuelta a Colombia y Alemania

Luis Díaz, tras un paso exitoso por el Liverpool, en donde logró conquistar cinco títulos, entre los que se encuentra una prestigiosa Premier League, fue fichado el 30 de julio del 2025 por el Bayern Múnich.

Luego de su llegada a Alemania, Luis Díaz afirmó que se sentía orgulloso de pertenecer a otro de los equipos más grandes del mundo y desde el primer momento ha sido uno de los titulares de Vincent Kompany.

Además, no solo ha brillado con seis goles y cuatro asistencias, sino que también ha construido una relación inmejorable con sus compañeros de equipo.

Por lo tanto, en las últimas horas, Luis Díaz subió un post a su cuenta de Instagram y una de las estrellas del Bayern Múnich emitió un comentario que se ha hecho viral y le está dando la vuelta a Colombia y Alemania. ¿Cuál fue?

Este fue el divertido comentario que Serge Gnabry le hizo a Luis Díaz y es tendencia en Colombia y Alemania

El pasado 8 de octubre de 2025, Luis Díaz publicó en Instagram 19 fotos en las que mostró cómo han sido sus últimos días.

Esta publicación, hasta el momento, tiene 251.000 'likes', más de 1.200 comentarios y más de 1.220 'repost'. Sin embargo, no solo ha llamado la atención de los internautas, sino que también de algunos de sus compañeros en el Bayern Múnich.

Fue así como Serge Gnabry, el delantero alemán que es otro de los titulares de Vincent Kompany, sorprendió a todos comentándole 'papacito' y desató múltiples risas tanto en Colombia como en Alemania.

De esa manera, no solo dejó claro que Luis Díaz es uno de los compañeros con los que más bromea en el día a día, sino también que el colombiano, con el objetivo de divertirse, le enseña múltiples palabras en español.

"Jajaja qué crack", "lo está colombianizando", "¿qué tal si vienes al Junior de Barranquilla?", "qué risa", "te pasaste" y "qué capo", han sido algunos de los comentarios de los seguidores de Luis Díaz tras el mensaje de Serge Gnabry.

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz y Serge Gnabry?

El Bayern Múnich de Luis Díaz y Serge Gnabry volverá a tener actividad después de la fecha FIFA.

Su rival será el Borussia Dortmund, el próximo sábado 18 de octubre de 2025, a las 11:30 de la mañana (hora de Colombia). Además, este partido será válido por la fecha 7 de la Bundesliga.