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Escalofriante caída masiva en la primera etapa del Giro de Italia 2026: video

En el inicio de la Corsa Rosa se presentó una fuerte caída que dejó a varios en el suelo.

Noticias RCN

mayo 08 de 2026
10:53 a. m.
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La 109ª edición del Giro de Italia, que en este 2026 ha trasladado su mística a las costas del Mar Negro en Bulgaria, no fue la excepción. Lo que sobre el papel parecía un desfile triunfal de 147 kilómetros para los velocistas entre Nesebar y Burgas, terminó convirtiéndose en un escenario de drama y fracturas que alteró el pulso del pelotón antes de cruzar la línea de meta.

La jornada transcurrió bajo un sol benevolente y un control férreo de los equipos de los sprinters sobre la fuga del día, protagonizada por el español Diego Pablo Sevilla y el italiano Manuele Tarozzi. Sin embargo, a medida que el pelotón se adentraba en el circuito urbano de Burgas, la velocidad se volvió vertiginosa y el espacio, insuficiente.

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La caída se desencadenó a escasos 600 metros de la meta. En una sección donde la calzada se estrechaba ligeramente tras una curva a derechas, un roce de manillares en la parte media-alta del grupo provocó un efecto dominó devastador. La caída masiva dejó a decenas de corredores en el suelo, bloqueando por completo el paso y dejando imágenes de bicicletas destrozadas y rostros de angustia.

Grandes favoritos para la clasificación general, que buscaban protegerse en la vanguardia, se vieron atrapados en el "tapón", perdiendo segundos preciosos y, en algunos casos, sufriendo raspaduras que condicionarán su rendimiento en las próximas etapas.

Magnier se viste de rosa en el inicio del Giro de Italia en Bulgaria

El ciclista francés Paul Magnier se convirtió en el primer líder de la 109ª edición del Giro de Italia tras imponerse al esprint en la primera etapa, disputada este viernes entre Nesebar y Burgas, en Bulgaria.

El velocista del equipo Soudal Quick-Step se impuso en el seno de un grupo de una decena de corredores que se salvó de una caída masiva en el pelotón a solo 600 metros de la pancarta de meta, con el danés Tobias Lund Andersen y el británico Ethan Vernon completando el podio de la primera etapa.

Es la primera victoria en una gran vuelta para Magnier, que se convierte, a sus 22 años, en el primer francés en vestir la maglia rosa desde Bruno Armirail en 2023.

"Estoy muy orgulloso del equipo, muy contento de tomar la salida del Giro en tan buena forma. El final ha sido caótico tras una jornada fácil para todo el mundo, en una carretera estrecha. Vencer aquí a velocistas tan buenos me hace muy feliz", se felicitó Magnier tras una etapa corta (147 km) y sin gran interés hasta el embalaje final.

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