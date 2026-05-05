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Colombia tendrá estos ciclistas en el Giro de Italia 2026

Los ciclistas colombianos que correrán el Giro de Italia 2026: etapas y detalles.

Giro de Italia
Foto: AFP

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
08:12 p. m.
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Los ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2026 y las etapas ya comienzan a definirse a pocos días del inicio de la carrera. Santiago Buitrago y Einer Rubio fueron confirmados como los primeros representantes del país en la competencia que arranca el 8 de mayo en Nesebar, Bulgaria.

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Aún se espera la confirmación oficial de Egan Bernal por parte del Ineos.

¿Qué colombianos estarán en el Giro de Italia 2026?

Colombia contará inicialmente con dos ciclistas confirmados para la edición 109 del Giro de Italia: Santiago Buitrago, del equipo Bahrain Victorious, y Einer Rubio, del Movistar Team.

Buitrago, de 26 años, asumirá un rol protagónico como líder de su escuadra, que lo respaldará con corredores como Damiano Caruso (Italia), Afonso Eulálio (Portugal), Franh Miholjević (Croacia), Mathijs Paaschens (Países Bajos), Alec Segaert (Bélgica), Robert Stanndar (Australia) y Edoardo Zambanini (Italia)

El objetivo del bogotano será mejorar sus resultados previos y buscar un lugar dentro del top 10 de la clasificación general.

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Por su parte, Einer Rubio integrará el equipo Movistar, donde apoyará a Javier Romo (España), Enric Mas (España), Orluis Aular (Venezuela), Einer Rubio (Colombia), Iván García Cortina (España), Lorenzo Milesi (Italia), Juape López (España) y Nelson Oliveira (Portugal)

La presencia de un tercer colombiano dependerá de la confirmación de Egan Bernal, lo que aumentaría el protagonismo nacional en la primera gran vuelta del año.

¿Cómo serán las etapas del Giro de Italia 2026?

El Giro de Italia 2026 tendrá un recorrido de 21 etapas y un total de 3.468 kilómetros. La competencia comenzará en Bulgaria con tres jornadas iniciales antes de trasladarse a territorio italiano.

El trazado incluye etapas planas, jornadas de alta montaña y una contrarreloj individual de 42 kilómetros, lo que configura una carrera exigente en todos los terrenos.

Entre los momentos clave del recorrido destacan finales en alto como Blockhaus (etapa 7), Corno alle Scale (etapa 9) y Piancavallo (etapa 20), además del cierre tradicional en Roma en la etapa 21.

La combinación de terrenos y exigencias físicas pondrá a prueba a los favoritos y abrirá oportunidades para los escaladores, perfil en el que los colombianos suelen destacar.

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Los ciclistas colombianos en el Giro de Italia 2026 y las etapas marcarán una nueva oportunidad para el país en una de las carreras más importantes del calendario mundial.

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