CANAL RCN
Colombia Video

Madre de Lucas Murillo celebra traslado de su hijo en avión medicalizado a Bucaramanga

Andrea García, madre del menor, expresó su alegría por la noticia y relató que el traslado se hará en un avión ambulancia.

Noticias RCN

agosto 30 de 2026
04:57 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El clamor de Lucas Murillo, un niño de 7 años de Cúcuta que pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para acceder a un tratamiento por su problema de corazón, tuvo respuesta.

Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella
RELACIONADO

Autorizan el traslado de Lucas Murillo, el niño que pidió ayuda al presidente De la Espriella

Este domingo se confirmó que será trasladado a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga, donde recibirá atención especializada.

Familia agradece apoyo y traslado seguro

Andrea García, madre del menor, expresó su alegría por la noticia y relató que el traslado se hará en un avión ambulancia medicalizado dispuesto por la Fundación, debido al delicado estado de salud del niño.

Golpe a ‘Familia P’: capturan a 10 personas por presunto tráfico de drogas en Cúcuta
RELACIONADO

Golpe a ‘Familia P’: capturan a 10 personas por presunto tráfico de drogas en Cúcuta

“Estamos muy contentos de que por fin se haya hecho realidad esto que necesitábamos desde hace rato. El doctor Castillo nos ofreció el avión porque Lucas se ve muy cianótico en los videos”, señaló.

La familia, profundamente creyente, aseguró que nunca perdió la esperanza y envió un mensaje de ánimo a otras familias que esperan soluciones en medio de la crisis del sistema de salud. Lucas, quien sueña con ser arquero de fútbol, manifestó su emoción por el viaje y la posibilidad de continuar su tratamiento.

Capturan en flagrancia a cinco presuntos integrantes del Tren de Aragua
RELACIONADO

Capturan en flagrancia a cinco presuntos integrantes del Tren de Aragua

Fundación alerta sobre complejidad del caso

El presidente de la Fundación Cardiovascular, Víctor Raúl Castillo, explicó que el caso es complejo debido a la suspensión de servicios por parte de la EPS, lo que interrumpió el tratamiento del menor. Los exámenes que se le practicarán en Bucaramanga definirán si puede continuar con el procedimiento o si requiere un trasplante.

Capturan en flagrancia a cinco presuntos integrantes del Tren de Aragua
RELACIONADO

Capturan en flagrancia a cinco presuntos integrantes del Tren de Aragua

El traslado está previsto entre las 10 y 11 de la mañana, con acompañamiento de especialistas en cuidado intensivo para garantizar la seguridad del menor.

Mientras tanto, en Bucaramanga otras familias enfrentan la angustia por el cierre de instituciones que atendían pacientes con discapacidades cognitivas, lo que evidencia la crisis que atraviesa el sistema de salud en Santander.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

¿Desapareció un familiar o un conocido en Bogotá? Esto es lo que debe hacer

Pico y placa

Así será el pico y placa para esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

Cartagena

Yamil Arana contó cómo avanza el renacer de El Laguito, en Cartagena

Otras Noticias

Viral

Influencer pidio un iPhone 17 Pro Max por Temu y esto fue lo que le llegó

Creadora de contenido compró un iPhone 17 Pro Max por Temu y mostró lo que le llegó a casa.

Cambio climático

¿Refrigeradores para empleados? El nuevo invento que ganó popularidad en verano entre las compañías japonesas

Los trabajadores dicen que dos minutos dentro son suficientes, mientras el 88% de las empresas parecen estar dispuestas a invertir para mejorar la productividad en la temporada de calor.

Deportivo Cali

Oficial: Matías Orozco fue presentado por su nuevo equipo y le dejó varios millones al Deportivo Cali

Educación

Deserción escolar enciende las alertas: tecnología inmersiva busca recuperar el interés por las aulas

Invima

Invima explica cuáles son los riesgos por consumir creatina monohidrato de origen desconocido