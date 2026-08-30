Madre de Lucas Murillo celebra traslado de su hijo en avión medicalizado a Bucaramanga

El clamor de Lucas Murillo, un niño de 7 años de Cúcuta que pidió ayuda al presidente Abelardo de la Espriella para acceder a un tratamiento por su problema de corazón, tuvo respuesta.

Este domingo se confirmó que será trasladado a la Fundación Cardiovascular de Colombia, en Bucaramanga, donde recibirá atención especializada.

Familia agradece apoyo y traslado seguro

Andrea García, madre del menor, expresó su alegría por la noticia y relató que el traslado se hará en un avión ambulancia medicalizado dispuesto por la Fundación, debido al delicado estado de salud del niño.

“Estamos muy contentos de que por fin se haya hecho realidad esto que necesitábamos desde hace rato. El doctor Castillo nos ofreció el avión porque Lucas se ve muy cianótico en los videos”, señaló.

La familia, profundamente creyente, aseguró que nunca perdió la esperanza y envió un mensaje de ánimo a otras familias que esperan soluciones en medio de la crisis del sistema de salud. Lucas, quien sueña con ser arquero de fútbol, manifestó su emoción por el viaje y la posibilidad de continuar su tratamiento.

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Fundación alerta sobre complejidad del caso

El presidente de la Fundación Cardiovascular, Víctor Raúl Castillo, explicó que el caso es complejo debido a la suspensión de servicios por parte de la EPS, lo que interrumpió el tratamiento del menor. Los exámenes que se le practicarán en Bucaramanga definirán si puede continuar con el procedimiento o si requiere un trasplante.

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El traslado está previsto entre las 10 y 11 de la mañana, con acompañamiento de especialistas en cuidado intensivo para garantizar la seguridad del menor.

Mientras tanto, en Bucaramanga otras familias enfrentan la angustia por el cierre de instituciones que atendían pacientes con discapacidades cognitivas, lo que evidencia la crisis que atraviesa el sistema de salud en Santander.