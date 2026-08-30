Nuevo Código Nacional de Tránsito: Gobierno ya prepara reforma para reducir multas y costos

El Ministerio de Transporte confirmó este domingo 30 de agosto de 2026 que ya inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, una reforma que busca actualizar la legislación vigente y reducir los costos que enfrentan los conductores colombianos.

La iniciativa retoma los anuncios realizados previamente por el mandatario sobre una eventual reducción de hasta el 50 % en el valor de las multas de tránsito, además de cambios en diferentes trámites y cobros relacionados con la movilidad. Según el Gobierno, el objetivo es establecer un sistema con sanciones proporcionales, menos sobrecostos y procedimientos más sencillos.

El Ministerio señaló que el Código Nacional de Tránsito lleva más de dos décadas vigente y ha tenido cinco reformas, pero considera que todavía existen disposiciones que "no responden a la realidad del país ni a la capacidad económica de los ciudadanos".

¿Qué cambios tendrá el nuevo Código Nacional de Tránsito?

El borrador que prepara Mintransporte estará orientado a establecer multas más justas y proporcionales a la capacidad económica de los conductores. La propuesta también contempla reducir los cobros asociados al RUNT y el SIMIT, dos de los sistemas mencionados por el Gobierno dentro de la revisión de los costos del tránsito.

Otro de los cambios planteados está relacionado con los cursos para acceder a descuentos en las multas. El Ministerio anunció que buscará ofrecer cursos más económicos, en línea con la propuesta presidencial de reducir en 25 % el costo asociado a estos servicios.

La reforma también contempla ampliar la vigencia de las licencias de conducción y establecer plazos considerados más razonables para la revisión técnico-mecánica. Estos puntos ya habían sido incluidos por el presidente entre las medidas que buscaría impulsar para disminuir cargas económicas y trámites considerados innecesarios.

Además, el Gobierno pretende simplificar procedimientos y desmontar barreras que, según el comunicado de Mintransporte, han generado ineficiencias y costos excesivos para millones de ciudadanos. La intención es que el nuevo Código Nacional de Tránsito tenga reglas más sencillas y facilite la relación entre los conductores y las autoridades.

¿Cuándo cambiarían las multas de tránsito y otros costos?

Por ahora, los cambios no están vigentes. El Ministerio de Transporte apenas inició la preparación del borrador del nuevo Código Nacional de Tránsito, por lo que las propuestas anunciadas deberán avanzar en el proceso correspondiente antes de convertirse en nuevas reglas.

El Gobierno también ha puesto el foco en las fotomultas. En un comunicado del 23 de agosto, Mintransporte informó que adelantaría una revisión integral de los sistemas automáticos y semiautomáticos de detección de infracciones para verificar sus autorizaciones y sustento técnico y legal.

La ministra Elsa Noguera confirmó el inicio de la elaboración del borrador y resumió el propósito de la reforma: “aliviar el bolsillo de los colombianos”.