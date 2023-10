Mundial 2030 empezará en Uruguay, Argentina y Paraguay: el centenario arrancará en Sudamérica

El Mundial 2030, el cual celebrará los 100 años de la fundación de la cita orbital, arrancará en Sudamérica. El torneo volverá a Uruguay tras un centenario. Los partidos inaugurales se llevaran en el país 'charrúa', Argentina y Paraguay; mientras que el resto del torneo se celebrará en España, Portugal y Marruecos. Así las cosas, esta histórica versión tendrá una sede tri-continental: Sudamérica, Europa y África.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial Centenario", señaló Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

La AFA, que sigue de fiesta por el título conseguido en Catar 2022, también festejó esta importante noticia. "Argentina, Uruguay y Paraguay inaugurarán el Mundial. Argentina jugará de local el primer partido de la fase de grupos del 2030 en su casa y con su gente. ¡Nos subimos a la fiesta mundialista!", señaló en su cuenta de 'X'.

"Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de Argentina en 2030", complementó Claudio Fabián 'Chiqui' Tapia.

Marruecos será el segundo país africano en albergar una cita orbital. Recientemente, los Mundiales de Fútbol han diversificado sus sedes, pasando por Catar, Rusia, Sudáfrica y Corea del Sur / Japón.

¿Qué más dijo Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030?

“Un Mundial de 100 años no podría, no debía, no recordar y no estar a la altura de la circunstancia. Y así lo entendió el pleno del Consejo de la FIFA. Quiero agradecer al presidente Infantino (FIFA), quiero agradecer al presidente de la UEFA, quiero agradecer a mi colega presidente de la Confederación Africana y en su conjunto a todo el consejo de FIFA que hizo posible, y que el fútbol hace posible, en unir tres continentes para celebrar un centenario de la fiesta y del deporte más lindo que tiene el mundo. Que es patrimonio de todos. El fútbol unió tres continentes, el fútbol une seis países. Un hecho histórico", señaló el dirigente paraguayo en rueda de prensa.

¿Qué estadios de España albergarán partidos para el Mundial 2030?