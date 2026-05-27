Fabián Bustos anunció cambios tras fracaso de Millonarios: ¿Qué pretende hacer?

Fabián Bustos rompió el silencio luego de la eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana y dejó claro que el club necesitará cambios importantes para el próximo semestre.

El entrenador argentino pidió disculpas a la hinchada tras la caída frente a O'Higgins y confirmó que espera al menos cinco refuerzos para reconstruir el equipo.

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La derrota en El Campín aumentó la presión sobre el proyecto deportivo, especialmente porque Millonarios quedó eliminado en casa cuando dependía de sí mismo para avanzar.

¿Qué dijo Fabián Bustos tras la eliminación?

En rueda de prensa, Bustos reconoció el golpe que significó perder frente a O’Higgins y aceptó que el equipo cometió errores graves durante la serie.

El técnico aseguró que entiende el enojo de la hinchada y no ocultó la necesidad de hacer modificaciones profundas pensando en el segundo semestre del año.

Hay que hacer ajustes y hacer una buena pretemporada y trabajar. Hay que pedirle disculpas a la gente por estos errores groseros, que fueron dos goles y que lamentablemente nos tiene en esta situación ¿Cómo veo el futuro? Lo veo trayendo mínimo 5 jugadores y haciendo una pretemporada, compitiendo mejor y poniendo al club en donde tiene que estar, afirmó el entrenador argentino.

Pero además de asumir responsabilidades, Bustos también habló del futuro inmediato del club y de la idea que tiene para intentar levantar el rendimiento del equipo.

Las declaraciones rápidamente generaron reacciones entre los aficionados, muchos de ellos molestos por las recientes eliminaciones del equipo tanto a nivel local como internacional.

¿Por qué Bustos insiste en un nuevo proceso?

El entrenador defendió parte del trabajo realizado desde su llegada y explicó que todavía no ha tenido el tiempo suficiente para construir completamente el equipo que pretende.

No estoy conforme para nada, pero si digo eso hace cinco fechas, peor, no hubiéramos competido. Nacional tiene la mejor nómina y el único partido que perdió como local fue contra nosotros. En Sao Paulo competimos de igual a igual. Es cierto que siempre nos hacen el mismo gol siempre, pero eso se arregla con trabajo. Cuando tengamos pretemporada, trabajo y sea mi equipo y si mi pasa lo mismo, seré el primero en reconocerlo, concluyó.

Según Bustos, Millonarios ha competido en escenarios difíciles, aunque reconoció que sigue fallando en aspectos puntuales que terminan costándole partidos importantes.

También recordó algunos partidos recientes para argumentar que el equipo mostró señales positivas pese al resultado final.

La eliminación dejó un ambiente tenso alrededor del club y aumentó las dudas sobre el rendimiento del plantel.

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Ahora, Millonarios saldrá a vacaciones y la dirigencia analiza posibles refuerzos y decisiones deportivas para el próximo semestre.