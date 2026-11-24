Millonarios hizo la tarea en casa y venció con contundencia a Atlético Bucaramanga en el estadio El Campín de Bogotá, en el partido correspondiente a la fecha 2 de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-II.

Los dirigidos por Alberto Gamero terminaron goleando por 4-1 a los de Pablo Peirano y se ilusionan pensando en un posible paso a la final. Con este resultado llegan a 4 puntos, sumando el empate conseguido en la fecha 1 en el estadio del Deportivo Cali.

Así fue la goleada de Millonarios en El Campín

El primer gol llegó en los primeros minutos del primer tiempo tras una buena jugada individual de Francisco Chaverra, quien celebró pese a que inicialmente se había invalidado el gol por fuera de lugar. Tras una revisión en el VAR, se confirmó el 1-0.

Rodrigo Contreras dijo presente en el marcador tras un rebote en el área. Con un recurso desde el suelo pudo vencer al portero Fiermarín y puso el 2-0. Antes de finalizar la primera mitad, Bucaramanga consiguió el descuento con un cabezazo de José García.

Iniciando el segundo tiempo, Millonarios volvió a ampliar la ventaja gracias a un buen gol de Rodrigo Ureña. Posteriormente, tras una falta en el área del equipo visitante, el árbitro pitó penal y nuevamente apareció Contreras para marcar su doblete y poner el 4-1 definitivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios volverá a la acción este viernes 27 de noviembre nuevamente en el estadio El Campín. El equipo se estará enfrentando al América de Cali a las 8:40 p.m., buscando sumar otros tres puntos en condición de local.

Entre tanto, Bucaramanga deberá viajar a Palmira para intentar recuperar puntos de visitante en el estadio del Deportivo Cali. El juego será el viernes a las 6:35 de la tarde.