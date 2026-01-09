Atlético Nacional vs. Inter Miami: horario confirmado para el juego en el Atanasio

Atlético Nacional confirmó uno de los eventos deportivos más llamativos del inicio de la temporada 2026. El conjunto antioqueño anunció oficialmente la fecha y el horario del esperado compromiso frente a Inter de Miami, un partido que ya genera enorme expectativa entre los aficionados y que ha sido denominado como el ‘Partido de la Historia’, tanto por su relevancia internacional como por la posible presencia de una de las máximas figuras del fútbol mundial.

El encuentro se disputará en el estadio Atanasio Girardot, escenario que se prepara para vivir una jornada inédita, con una atención mediática pocas veces vista en el país. Para Nacional, este partido representa una vitrina internacional y una oportunidad para medir fuerzas ante un club que ha revolucionado el panorama del fútbol en la MLS.

Fecha, horario y sede confirmados para un duelo histórico

Según lo informado por Atlético Nacional, el compromiso frente a Inter de Miami se jugará el sábado 31 de enero y dará inicio a las 5:00 de la tarde. El equipo verdolaga será local en este encuentro, lo que garantiza un estadio colmado de hinchas que esperan ser protagonistas de una tarde que promete quedar marcada en la memoria del fútbol colombiano.

La elección del Atanasio Girardot como sede no es casual. El escenario, uno de los más emblemáticos del país, cuenta con la capacidad y la infraestructura necesarias para albergar un evento de esta magnitud. Desde el club se ha destacado la importancia logística y organizativa del partido, que contará con estrictas medidas de seguridad y un despliegue especial debido al impacto internacional del rival.

Expectativa por Lionel Messi y venta de boletería

Uno de los principales atractivos del encuentro es la expectativa por la presencia de Lionel Messi, máxima figura de Inter de Miami y uno de los jugadores más influyentes en la historia del fútbol. Aunque su participación dependerá de la planificación deportiva del club estadounidense, la sola posibilidad de verlo en acción en Medellín ha generado un interés masivo entre los aficionados.

La boletería para el ‘Partido de la Historia’ ya se encuentra disponible a través de la página oficial de Atlético Nacional, y desde las primeras horas se ha registrado una alta demanda. El club espera una asistencia total, impulsada tanto por la hinchada verdolaga como por seguidores de otros equipos que no quieren perderse un espectáculo de talla mundial.

Más allá del resultado, este partido simboliza un paso importante para Atlético Nacional en su proyección internacional. Enfrentar a Inter de Miami, con el foco del fútbol global puesto sobre el césped del Atanasio Girardot, refuerza la imagen del club y posiciona al fútbol colombiano en una vitrina privilegiada. Todo está listo para una jornada que promete emociones, espectáculo y un ambiente digno de una cita histórica.