Atlético Nacional se quedó con joya del arco que todos querían

Atlético Nacional continúa moviéndose con decisión en el mercado de fichajes y ya empieza a perfilar lo que será su proyecto deportivo para la temporada 2026. El conjunto verdolaga, consciente de la importancia de planificar a mediano y largo plazo, anunció la incorporación de un nuevo refuerzo que no solo apunta al presente, sino también al futuro de una de las posiciones más sensibles dentro del equipo: el arco.

Se trata de Kevin Cataño, joven guardameta de 22 años que viene de destacarse con actuaciones sobresalientes en la segunda categoría del fútbol profesional colombiano. Su rendimiento durante el último año no pasó desapercibido y lo convirtió en uno de los arqueros más cotizados del FPC, despertando el interés de varios clubes de primera división antes de que Atlético Nacional lograra cerrar su fichaje.

Kevin Cataño, la apuesta de Nacional para el arco del futuro

Cataño llega procedente de Real Cundinamarca, equipo con el que fue figura indiscutida y pieza clave durante la temporada anterior. Su imponente físico, con una estatura de 1,99 metros, le permitió sobresalir en el juego aéreo y transmitir seguridad bajo los tres palos, cualidades que llamaron poderosamente la atención de los cazatalentos del fútbol colombiano.

Más allá de sus condiciones físicas, el joven arquero mostró madurez, reflejos y una notable capacidad para responder en momentos determinantes, aspectos que lo posicionaron como una auténtica ‘joya’ en su puesto. Estas virtudes generaron una puja silenciosa entre varios equipos del país, pero fue Atlético Nacional el que presentó el proyecto más convincente para su desarrollo profesional.

Un fichaje estratégico pensando en la sucesión de David Ospina

La llegada de Kevin Cataño no responde únicamente a una necesidad inmediata, sino a una visión estratégica del club antioqueño. En Nacional son conscientes de que David Ospina, referente histórico y actual dueño del arco verdolaga, no será eterno, y por ello buscan preparar con tiempo a quien pueda asumir esa responsabilidad en el futuro.

La idea del cuerpo técnico y la dirigencia es que Cataño crezca a la sombra de Ospina, aprenda del día a día con un arquero de experiencia internacional y se adapte progresivamente a la exigencia de uno de los clubes más grandes del país. Este proceso formativo permitiría que, llegado el momento, la transición sea natural y sin sobresaltos.

Con este movimiento, Atlético Nacional reafirma su apuesta por el talento joven y por la construcción de un proyecto sostenible, combinando jerarquía, experiencia y proyección. La incorporación de Kevin Cataño representa una inversión a futuro que ilusiona a la hinchada y que refuerza la idea de que el verdolaga no solo piensa en competir hoy, sino también en asegurar el mañana.