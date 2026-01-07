Atlético Nacional anunció su primer gran refuerzo para el 2026

Atlético Nacional comenzó a mover con fuerza el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026 y lo hizo con un golpe de autoridad que no pasó desapercibido en el fútbol colombiano. El conjunto verdolaga presentó oficialmente a su primer gran refuerzo para el nuevo proyecto deportivo y se trata de un nombre con amplio recorrido internacional: el defensor argentino Milton Casco, quien llega procedente de River Plate tras cerrar un ciclo exitoso en el club de Núñez.

La llegada de Casco representa una apuesta clara de Nacional por la experiencia, el liderazgo y la jerarquía en una zona del campo que suele marcar diferencias en los momentos determinantes. A sus 37 años, el defensor no tenía la continuidad deseada en el equipo ‘Millonario’, situación que abrió la puerta para asumir un nuevo desafío profesional fuera de Argentina. Allí apareció Atlético Nacional, que supo leer la oportunidad y concretó una incorporación que ilusiona a su hinchada.

La experiencia internacional que aterriza en Medellín

Milton Casco es un futbolista polifuncional, capaz de desempeñarse como lateral izquierdo, carrilero o incluso como defensor central en línea de tres. A lo largo de su carrera ha vestido camisetas de peso como la de Newell’s Old Boys, donde dio sus primeros pasos en la élite, y la de River Plate, club en el que se consolidó como uno de los jugadores más confiables durante varios ciclos competitivos.

En el equipo argentino, Casco lo ganó todo a nivel continental y local, siendo protagonista en campañas memorables y sumando una valiosa experiencia en torneos internacionales. Su recorrido lo convierte en una voz autorizada dentro del camerino, un aspecto que Atlético Nacional considera clave para fortalecer su proyecto y acompañar a los jugadores más jóvenes del plantel.

Un refuerzo de jerarquía para liderar el proyecto 2026

La presentación oficial del defensor se realizó este martes y no pasó desapercibida: Casco apareció con su tradicional mate argentino, en una imagen que rápidamente se volvió simbólica entre los aficionados verdolagas. Más allá del gesto, el mensaje fue claro: Nacional suma carácter, profesionalismo y mentalidad ganadora.

Desde el club confían en que su llegada aporte orden defensivo, lectura táctica y liderazgo dentro y fuera del campo. La directiva considera que, pese a su edad, Casco mantiene condiciones físicas y futbolísticas para competir al más alto nivel del fútbol colombiano, además de servir como referente para un equipo que busca volver a ser protagonista a nivel local e internacional.

Con este movimiento, Atlético Nacional envía una señal clara: el 2026 se construye desde ahora, con nombres de peso y decisiones estratégicas. Milton Casco inicia así una nueva etapa en su carrera, esta vez vestido de verde, con la misión de aportar su experiencia para escribir un nuevo capítulo en la historia del club paisa.