Cantera le mandó mensaje a toda la hinchada de Nacional: “Estoy a la altura de un equipo grande”

El pasado jueves 3 de agosto, Atlético Nacional dio un fuerte golpe para lo que será su objetivo de avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El conjunto antioqueño venció cuatro goles a dos a Racing, en una noche soñada y espectacular de Maximiliano Cantera, quien logró anotar doblete en el partido de la copa internacional.

Tras tener una noche soñada con el equipo antioqueño, Maximiliano Cantera atendió a los medios de comunicación de lo que fue su espectacular presentación con la camiseta de Atlético Nacional en el primer compromiso de los octavos de final de la Copa Libertadores.

"Uno como jugador está a disposición del cuerpo técnico y cuando iba a entrar, me dieron la indicación de intentar tener la pelota. Todo el mundo vio que el balón no pasaba de la mitad de la cancha y que nos costaba agarrar el balón. En un momento el equipo jugó muy bien y después de ir ganando 1-0 llegamos al 3-0", fueron las primeras impresiones del nuevo delantero del equipo antioqueño.

Además, habló de su rendimiento dentro del terreno de juego y dio algunas características como delantero, asegurando que sus primeros entrenamientos con el equipo antioqueño lo han hecho sentir como en casa.

"Me caracterizo mucho por llegar al área y me estoy acostumbrando a mis compañeros, a un rival dinámico. Cuando vienes del fútbol uruguayo es otra dinámica, y creo que a medida que pasan los días me estoy sintiendo más cómodo. Estoy contento por ayudar a ganar al equipo", aseguró el delantero.

Además, se refirió a la ventaja que adquirió el equipo verdolaga frente a Racing, afirmando que todos los compromisos son distintos y no se pueden confiar para el partido en Argentina.

"Todos los partidos son diferentes, ya tenemos que pensar en el Deportivo Cali. El equipo se planteó objetivo, y vamos partido a partido. Sin duda que veo un partido en el que tenemos la ventaja, eso no significa que vayamos a esperar, sino que haremos nuestro juego, en el que nos sentimos muy cómodos. Pero primero tendremos que aprovechar el tiempo a lo largo de la semana", añadió el delantero.

Mensaje para los hinchas de Atlético Nacional

Por último, el delantero lanzó un fuerte dardo contra los hinchas de Atlético Nacional, quienes criticaron fuertemente el fichaje del uruguayo, afirmando que Maximiliano no está a la altura de la grandeza del equipo verdolaga.

"Feliz porque cuando uno trabaja para esto, y más cuando uno llega como jugador nuevo, espera hacer este tipo de cosas para agarrar confianza y para demostrarle a la gente que uno está a la altura de un equipo tan grande", finalizó el delantero.