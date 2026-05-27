¿Jugador titular de Atlético Nacional podría perderse la primera final vs. Junior?

Atlético Nacional disputará la final de la Liga BetPlay 2026 I vs. Junior.

El 'verdolaga' dejó en el camino al Deportes Tolima en la semifinal y se medirá contra el 'tiburón', que eliminó por penales a Independiente Santa Fe.

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El partido de ida se jugará en el estadio Romelio Martínez, a las 7:30 de la noche, el próximo 2 de junio de 2026.

Mientras tanto, el encuentro de vuelta será el 8 de junio de 2026, en el estadio Atanasio Girardot, a las 5:00 de la tarde.

Sin embargo, uno de los jugadores titulares de Atlético Nacional podría perderse el primer partido. ¿Cuál es la razón?

Eduard Bello, de Atlético Nacional, podría perderse la final de ida de la Liga BetPlay 2026 I vs. Junior

Eduard Bello fue uno de los convocados por Oswaldo Vizcarrondo para los amistosos que jugará la Selección de Venezuela vs. Turquía e Irak.

Esos encuentros están programados para el 6 y 9 de junio y, por ende, en Atlético Nacional están esperando que les notifiquen la fecha de viaje del jugador para saber si pueden o no contar con él al menos en la ida.

"Atlético Nacional está a la espera de la fecha de viaje de Eduard Bello para saber si puede estar o no en la final de ida. En el club confían en que sí puede estar, ya que Venezuela juega su primer amistoso el 6 de junio", afirmó Juan David Londoño, el comunicador que es muy cercano al entorno del 'verde paisa'.

Los números de Eduard Bello con Atlético Nacional en la presente temporada

Aunque Eduard Bello no inició como titular durante la primera parte del semestre, ha hecho parte del once inicial de Atlético Nacional en los últimos partidos.

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El jugador venezolano ha disputado 880 minutos en 18 partidos. Además, ha convertido dos goles y realizado dos asistencias.