El Gran Fondo del Giro de Italia se correrá en Colombia por primera vez

Colombia volverá a ocupar un lugar protagónico en el calendario internacional del ciclismo con la llegada, por primera vez en su historia, del Gran Fondo del Giro de Italia Ride Like a Pro 2026, un evento que promete reunir a miles de aficionados al pedalismo y que ratifica al país como uno de los territorios más atractivos para la práctica de este deporte. El departamento de Cundinamarca será el escenario de esta competencia amateur, que se disputará el 1 de marzo de 2026 y contará con la transmisión oficial del Canal RCN.

La apertura de inscripciones ha generado una respuesta inmediata entre ciclistas recreativos y aficionados avanzados, quienes ven en esta prueba una oportunidad única de vivir la experiencia del Giro de Italia bajo estándares internacionales, pero en suelo colombiano. La expectativa es alta y los organizadores proyectan una participación masiva, impulsada por la tradición ciclística del país y por la posibilidad de recorrer rutas diseñadas para emular el espíritu de la legendaria carrera italiana.

Cundinamarca, un escenario a la altura del Giro

El anuncio oficial destacó el valor simbólico y logístico de que Colombia se convierta en el sexto país del mundo en albergar el Gran Fondo del Giro de Italia. Así lo resaltó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, quien subrayó la similitud del recorrido con los paisajes europeos y la calidad de la infraestructura vial.

“Seremos el sexto país en el mundo en tener este honor. No todos los días se recibe un visitante tan ilustre y tan reconocido. Qué bueno que llegue a nuestra geografía, a la de Cundinamarca, porque la ruta escogida se asemeja a los paisajes italianos, con características logísticas similares a lo que sucede en el Giro”, expresó el mandatario, resaltando además el paso de la carrera por centros urbanos y carreteras en óptimas condiciones, lo que permitirá una experiencia variada y exigente para los participantes.

Un recorrido desafiante y con sello internacional

La competencia ofrecerá dos distancias: el Gran Fondo de 132 kilómetros y el Medio Fondo de 84 kilómetros, ambas con salida desde el municipio de Sesquilé, un punto estratégico por su geografía y cercanía a exigentes ascensos. El trazado incluirá sectores emblemáticos como el Alto del Sisga, el paso por Guateque y un ascenso inédito en el municipio de Tibirita, que promete convertirse en uno de los grandes retos del evento.

El pedalista español y comentarista del Canal RCN, Óscar Sevilla, ya tuvo la oportunidad de reconocer parte del recorrido y destacó la belleza del entorno. “No conocía este municipio tan bonito, pero ya vamos recorriendo. Hemos pasado por el Alto del Sisga y Guateque”, comentó, anticipando una experiencia que combinará exigencia física y disfrute paisajístico.

Con este anuncio, Colombia no solo suma un nuevo evento de talla mundial, sino que reafirma su identidad como tierra de ciclistas, abriendo la puerta a que miles de aficionados vivan, por un día, la sensación de pedalear como un profesional del Giro de Italia.