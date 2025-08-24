Edwin Cardona rompió el silencio tras su expulsión en São Paulo vs. Atlético Nacional: no se guardó nada

Este 24 de agosto de 2025, unos minutos antes del partido que jugará Atlético Nacional vs. América de Cali, en el estadio Pascual Guerrero, Edwin Cardona redactó un comunicado oficial tras su expulsión vs. São Paulo.

El creativo de Atlético Nacional vio la roja en territorio brasileño después de que Alfredo Morelos empató la serie. La razón fue que gritó el gol en la cara de un rival y el árbitro lo vio y no dudó un segundo en amonestarlo.

Tras lo ocurrido, algunos hinchas de Atlético Nacional han reprochado lo que hizo Edwin Cardona en los octavos de final de la Copa Libertadores y, por lo tanto, el '10' decidió romper el silencio para disculparse.

¿Qué fue lo que dijo? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Esto dijo Edwin Cardona tras su roja en el Atlético Nacional vs. São Paulo, en Copa Libertadores

Edwin Cardona, en el comunicado que publicó este 24 de agosto, se disculpó con Atlético Nacional y manifestó que tratará de seguir entregando lo mejor.

"Sé que mis decisiones y actitudes recientes no han estado a la altura de lo que representa Atlético Nacional, una institución que amo profundamente y a la que le debo tanto. Asumo mis errores con humildad, sabiendo que el respeto por la camiseta, mis compañeros y nuestra hinchada debe ser siempre lo primero. Si en ese camino lastimé a alguien o causé decepción, pido perdón, con la esperanza de poder enmendar y volver a ganarme la confianza con trabajo y compromiso diario", inició detallando Edwin Cardona.

"Mi historia con Nacional está llena de momentos inolvidables y de aprendizajes. Estoy convencido de que todavía tengo mucho para dar, mucho para aportar en la cancha y fuera de ella y por eso quiero que tengan la certeza de que mi compromiso es total. Mi deseo es hacer más grande esta institución, honrar su grandeza y seguir escribiendo páginas que nos llenen de orgullo a todos", complementó.

Sus palabras completas fueron las siguientes:

Edwin Cardona será suplente en Atlético Nacional vs. América de Cali

Casi que al mismo tiempo en el que Edwin Cardona publicó su comunicado en redes sociales, Atlético Nacional informó su nómina titular para enfrentar a América de Cali y confirmó que Edwin Cardona será suplente.

RELACIONADO Morelos no se guardó nada y mandó indirecta contra Edwin Cardona tras eliminación

Los once jugadores que saltarán a la cancha del Pascual Guerrero son Ospina, Román, Tesillo, Arias, Cándido, Campuzano, Zapata, Matheus Uribe, Hinestroza, Marlos Moreno y Morelos.