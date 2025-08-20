Javier Gandolfi, DT de Atlético Nacional, rompió el silencio tras la expulsión de Edwin Cardona vs. São Paulo

Atlético Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores tras perder 4-3 por penales vs. São Paulo, en los octavos de final.

El partido en Medellín finalizó 0-0, a pesar de que Atlético Nacional estrelló dos balones en los palos y tuvo dos penales que Edwin Cardona no pudo convertir.

Mientras tanto, el partido de vuelta terminó 1-1. São Paulo se adelantó en el marcador al minuto 3, con anotación de André Silva, pero Alfredo Morelos empató de penalti sobre el minuto 70.

Sin embargo, justo en el momento del gol de Atlético Nacional, Edwin Cardona fue expulsado por celebrar en la cara de un rival y, debido a la eliminación, Javier Gandolfi, el director técnico del equipo, fue consultado directamente por ese suceso.

¿Qué dijo el estratega argentino sobre la expulsión de Edwin Cardona en la Copa Libertadores?

Javier Gandolfi rompió el silencio tras la expulsión de Edwin Cardona vs. São Paulo, en la Copa Libertadores: esto dijo

El director técnico de Atlético Nacional manifestó en la rueda de prensa que consideraba que su equipo no había sido inferior en ningún momento de la serie, pero que el fútbol no los había premiado en esta ocasión.

Además, reconoció que tanto el gol tempranero como la expulsión los condicionaron, pero que aun así generaron opciones importantes de gol.

"Obviamente que arrancar el partido y tener un gol de vestuario nos afectó durante los primeros minutos. Llega el empate y lastimosamente nos quedamos con un hombre menos, pero así y todo creo que lo manejamos bien. Ante un rival de esta jerarquía seguramente nos iba a tocar sufrir un poco, pero también con 10 hombres tuvimos ocasiones para ganarlo y es una serie que no es por merecimiento, sino que por efectividad", comenzó manifestando Javier Gandolfi, el director técnico de Atlético Nacional.

"Son detalles y los detalles cuando estás en estas competencias te van a lastimar. El tema de la expulsión lo veníamos corrigiendo, creo que en los últimos partidos, sacando este con los penales, estábamos sin conocer la derrota y terminando 11 en cancha. Eso te da muchas posibilidades de tener un resultado positivo porque obviamente con uno o dos hombres de más es complicado porque debes doblegar esfuerzos, correr más y lo que trabajaste en la semana no puede llevarse a cabo", complementó.

¿Qué sigue para Atlético Nacional tras la eliminación en la Copa Libertadores?

Luego de la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional tendrá que seguir encarando la Liga BetPlay II 2025.

Su próximo partido será el próximo domingo 24 de agosto de 2025, a las 6:20 de la tarde, vs. América de Cali, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

En este momento, Atlético Nacional es cuarto en la tabla de posiciones con 12 puntos, mientras que América de Cali es dieciochoavo con 4 puntos, pero tiene dos partidos aplazados.