Ojo: Atlético Nacional habría tomado esta decisión de ÚLTIMO MOMENTO con Diego Arias, su DT

Atlético Nacional se encuentra atravesando un difícil momento debido a que se quedó sin la posibilidad de clasificar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, que era uno de los principales objetivos del año.

El 'verde', en el estadio Atanasio Girardot, fue derrotado 1-3 por Millonarios el pasado 4 de marzo y, a pesar del esfuerzo que hizo por retener a Alfredo Morelos y contratar a Cristian 'Chicho' Arango, no podrá disputar torneo internacional.

Tras lo sucedido en ese partido de Copa Sudamericana, surgieron las versiones de que Diego Arias, el actual técnico de Atlético Nacional, habría tomado la decisión de dar un paso al costado para que llegara otro estratega al banquillo 'verdolaga'.

Sin embargo, en las últimas horas, se habría tomado un camino bastante diferente. ¿Cuál sería?

Diego Arias seguiría siendo el director de Atlético Nacional: esto se conoció

De acuerdo con Pilar Velásquez, la periodista de Win Sports que es muy cercana al entorno de Atlético Nacional, Diego Arias dirigió la práctica de este miércoles y el sábado 7 de marzo estará en la línea técnica del estadio Cincuentenario, en Medellín, para el partido vs. Águilas Doradas.

Además, según sus fuentes, los directivos preferirían que se respete su proceso.

"Anoche, exactamente a las 8:30, pregunté que si Diego Arias se iba y me respondieron: 'No, señora'", comenzó expresando Pilar Velásquez.

"Además, antes de entrar al programa volví a insistir para ver si algo había cambiado y me dijeron: 'No, Pilar, no hemos tomado ninguna decisión. Diego es el técnico de Atlético Nacional'. Entonces él dirigiría en el Cincuentenario y, consultando, ellos quieren continuar en el proceso para no cambiar tanto de técnico. Asimismo, según me cuentan, hay respaldo de los capitanes", añadió.

¿Cuáles son los próximos partidos de Atlético Nacional?

Tras su partido vs. Águilas Doradas, que será a las 4:00 de la tarde, Atlético Nacional afrontará el siguiente calendario: