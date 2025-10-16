CANAL RCN
Deportes

Atlético Nacional aclara la situación de Leonel Álvarez y su posible regreso al club como DT

El presidente de Atlético Nacional, Sebastián Botero, habló sobre el supuesto “veto” a Leonel Álvarez y el DT para el 2026.

Presidente de Atlético Nacional sobre Leonel Álvarez
Foto: Atlético Nacional y AFP

Noticias RCN

octubre 16 de 2025
04:17 p. m.
Leonel Álvarez, el actual técnico de Atlético Bucaramanga, quien fue ídolo y campeón con el club antioqueño como jugador, sonó con fuerza como uno de los candidatos en Atlético Nacional para reemplazar a Javier Gandolfi.

Sin embargo, este jueves 16 de octubre, el presidente del equipo, Sebastián Botero, se refirió al tema y despejó los rumores sobre un presunto veto hacia el estratega paisa, asegurando que no existe ningún tipo de restricción.

“No tenemos vetos con nadie”: Botero sobre Leonel Álvarez

“Nosotros no tenemos vetos con nadie y, como decía, depende mucho de los momentos. Hay muchos técnicos que están ocupados y por eso no pueden ser tenidos en cuenta en un momento particular”, afirmó Botero en rueda de prensa.

El directivo también aclaró que ha tenido comunicación cordial con Leonel, pero sin relación con una posible contratación.

“Las veces que he hablado con él han sido para invitarlo a eventos de leyendas y no hemos podido coincidir por los tiempos. No hay nada en contra de él, toda la gratitud por lo que nos ha dado como institución”, aseguró.

Nacional seguirá buscando técnico para 2026

Actualmente, Diego Arias se mantiene como entrenador interino del club hasta el final de la temporada. No obstante, el presidente confirmó que el equipo ya trabaja en la búsqueda del nuevo director técnico.

“Seguimos buscando DT para el otro año. Hay perfiles muy bien identificados dentro y fuera del país”, puntualizó Botero, dejando abierta la posibilidad de que Nacional apueste por un proyecto internacional o un regreso de figuras reconocidas.

Con esto, la dirigencia verdolaga pone fin a los rumores y mantiene viva la expectativa entre los hinchas sobre quién tomará las riendas del equipo en 2026.

