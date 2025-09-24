CANAL RCN
Leonel Álvarez habló claro sobre su futuro: ¿descartó dirigir a Atlético Nacional?

El técnico de Atlético Bucaramanga habló sobre los rumores que lo rodean en medio de la búsqueda del reemplazo de Javier Gandolfi en Atlético Nacional.

Tras la salida de Javier Gandolfi de Atlético Nacional, el nombre de Leonel Álvarez volvió a sonar con fuerza en Medellín. El entrenador, ídolo histórico por haber hecho parte del plantel campeón de la Copa Libertadores de 1989, era visto como un posible candidato para asumir en el Atanasio Girardot.

Sin embargo, el estratega antioqueño aclaró cuál es su situación contractual y qué piensa sobre el futuro inmediato.

Compromiso con Atlético Bucaramanga

En conversación con Arley Deportes, el técnico de 60 años explicó que su prioridad es Atlético Bucaramanga, club al que actualmente dirige y con el que vive un gran presente.

Tengo un contrato con Bucaramanga y yo estoy feliz acá. El fútbol es muy dinámico, pero tengo un compromiso y una responsabilidad muy grande.

Con los 'leopardos' en la cima de la tabla de la Liga BetPlay, el entrenador aseguró que su enfoque está en clasificar a los cuadrangulares y cumplir con la hinchada que lo respalda semana a semana.

Álvarez reconoció que escuchar su nombre en equipos de jerarquía como Nacional siempre es motivo de orgullo. "El hecho de que lo quieran a uno equipos grandes, de jerarquía, como Nacional es muy bueno", señaló.

Sin embargo, pidió calma y reiteró que su compromiso es con la institución santandereana: "Ahora estoy en Bucaramanga, con los directivos, con los hinchas, con la ciudad".

Ilusión en Bucaramanga

El presente del equipo genera entusiasmo. El propio técnico confesó que el cariño de la afición lo sobrepasa en cada salida a la calle. "No es fácil, pero feliz. Eso no le ocurre a cualquier ser humano", aseguró.

Si voy a un centro comercial, sé que tengo que asumir que es un sitio público y que debo darle cariño a la gente con fotos y autógrafos.

El ambiente positivo refuerza la ilusión de los seguidores, quienes sueñan con repetir una campaña histórica como la vivida bajo el mando de Rafael Dudamel en 2024.

