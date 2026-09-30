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MinInterior revela borrador de proyecto de decreto para la protesta pacífica: puntos clave

El borrador menciona el paso a paso de lo que se efectuaría en las protestas y las acciones que se tomarían para aquellos que incurren en actos de violencia.

Protestas en Colombia.
Protestas en Colombia. Foto: AFP.

Noticias RCN

septiembre 30 de 2026
03:53 p. m.
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El Ministerio del Interior dio a conocer el borrador del proyecto de decreto relacionado con el tema de la protesta pacífica.

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El documento le haría ajustes al decreto 003 de 2021, el cual corresponde al papel de la fuerza del Estado en las manifestaciones.

¿Qué menciona el decreto?

Por un lado, menciona que el diálogo y la mediación podrían retornarse después del uso de la fuerza. Esto, siempre y cuando las acciones de violencia hayan culminado e igualmente se hayan adoptado medidas enfocadas en garantizar los derechos de los manifestantes que protestan pacíficamente.

Un punto clave del borrador es que si en una manifestación se identifica que hay presencia de armas de fuego, cortopunzantes, explosivos, objetos incendiarios, agresiones o destrucción de infraestructura; se pondría en marcha una serie de reglas.

“En estos eventos, la Policía Nacional actuará en cumplimiento de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios de prevenir, contener y hacer cesar las conductas punibles o los actos de violencia, proteger la vida e integridad de las personas, preservar los bienes y restablecer las condiciones de seguridad y convivencia”, expone al indicar que la etapa del diálogo se mantendrá con los manifestantes pacíficos.

¿Qué papel tendría UNDMO?

Las autoridades, entonces, tendrían la responsabilidad de la protección simultánea (de los derechos de los manifestantes y la ciudadanía en general), la anticipación (la respuesta institucional), la focalización probatoria (tomar cartas en el asunto con los grupos violentos), la trazabilidad (documentar las acciones que se tomen), el restablecimiento y la reparación.

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Ahora bien, con respecto al uso de la fuerza, se mencionan cinco niveles. El primero es dialogar con las autoridades territoriales o gestores de convivencia y después hablar directamente con los organizadores.

Si no se llega a una mediación con estas fases, seguirá el nivel 3 enfocado en la articulación institucional. El siguiente nivel correspondería a la disuasión y el último contaría con el restablecimiento del orden con la participación de UNDMO.

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