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Atención: Nacional habría tomado decisión de ÚLTIMA HORA con James Rodríguez antes del partido vs. Junior

Atlético Nacional y Junior de Barranquilla se enfrentarán a partir de las 8:00 de la noche.

Foto: @nacionaloficial en Instagram.

Nicolás Forero

septiembre 30 de 2026
03:27 p. m.
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Este miércoles 30 de septiembre, a partir de las 8:00 de la noche, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla protagonizarán un partidazo.

El encuentro se disputará en el Atanasio Girardot y será válido por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026 II, que había tenido que aplazarse.

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Los 'verdolagas' buscarán reencontrarse con la victoria debido a que en sus dos últimos partidos perdieron 2-0 vs. Llaneros y empataron 1-1 con Millonarios.

Mientras tanto, Junior de Barranquilla, que ha ganado en sus últimos dos cruces (1-4 vs. Fortaleza y 2-0 vs. Medellín), quiere seguir por esa senda.

En medio de esa coyuntura, en Atlético Nacional, en medio de las múltiples bajas que tienen, se habría tomado una decisión de último momento con James Rodríguez. ¿Cuál sería?

Esta fue la decisión que se habría tomado con James Rodríguez antes del partido entre Atlético Nacional y Junior

De acuerdo con lo que ha trascendido en las últimas horas, este miércoles James Rodríguez jugaría su primer partido como titular en Atlético Nacional.

Sin embargo, esa no sería la única determinación, sino que el histórico '10' de la Selección Colombia también llevaría la cinta de capitán.

Estos son los convocados de Atlético Nacional para el partido vs. Junior

Los jugadores que ingresaron en concentración para el encuentro vs. Junior de Barranquilla son:

  • Armani.
  • Marquínez.
  • N. Parra.
  • Tesillo.
  • Haydar.
  • Román.
  • Perlaza.
  • Casco.
  • Zapata.
  • Cabrera.
  • Marín.
  • Ríos.
  • Uribe.
  • Cardona.
  • James Rodríguez.
  • K. Parra.
  • Sarmiento.
  • Poveda.
  • Rosa.
  • Benítez.

¿Cómo van Atlético Nacional y Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay 2026 II?

Por ahora, Atlético Nacional ha disputado nueve partidos y se encuentra en la sexta posición del campeonato con 19 puntos.

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Los dirigidos por Lucas González han ganado seis partidos, empatado uno y perdido dos.

Entre tanto, Junior de Barranquilla ha jugado nueve fechas y es dieciseisavo con tan solo nueve puntos.

Los 'tiburones', que ahora son comandados por Sebastián Viera, han ganado dos partidos, empatado tres y perdido cuatro.

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