Atlético Nacional ya habría tomado una decisión con Javier Gandolfi tras la eliminación: ¿cuál es?

Atlético Nacional, que es el más reciente campeón de la Liga BetPlay I 2025, no podrá defender el título en esta oportunidad. Los 'verdes' de Antioquia perdieron en la noche del 16 de junio, vs. Millonarios, en el estadio Atanasio Girardot, y quedaron sin posibilidades de clasificar a la gran final.

El único gol de la noche lo hizo Radamel Falcao García, al minuto 45. En un primer momento, el juez anuló la anotación por un posible fuera de lugar, pero el VAR corroboró la jugada y determinó que el 9 'albiazul' se encontraba en línea.

De esa manera, Atlético Nacional, que venía de ganarle 1-2 a Independiente Santa Fe en El Campín, se quedó con cinco puntos y ya no tiene cómo alcanzar matemáticamente ni a los 'albiazules' ni a los 'cardenales', que tienen nueve unidades y definirán la clasificación a la final el próximo jueves 19 de junio.

Por lo tanto, tan solo un día después de la eliminación en la Liga BetPlay I 2025, en Atlético Nacional ya se habría tomado una decisión con Javier Gandolfi, el director técnico argentino. ¿De qué se trata?

Atlético Nacional estudiará la continuidad de Javier Gandolfi como su director técnico

En las últimas horas, el periodista Felipe Sierra dio a conocer que la junta de Atlético Nacional pidió que se evalúe rigurosamente la continuidad del director técnico Javier Gandolfi.

Y es que, al parecer, varios de los miembros no estarían conformes con su rendimiento y, además, tendrían dudas de cuestiones tácticas y del manejo de grupo.

Por lo tanto, resta esperar que se determina en las próximas reuniones para conocer si, finalmente, Javier Gandolfi seguirá a cargo de Atlético Nacional en el segundo semestre o dará un paso al costado.

¿Qué dijo Javier Gandolfi, el director técnico de Atlético Nacional, sobre su continuidad?

En la rueda de prensa posterior al partido vs. Millonarios, Javier Gandolfi aseguró que firmó un contrato por dos años y que, desde su perspectiva, tenía claro que no habían cumplido el objetivo en la Liga BetPlay, pero que sí habían clasificado en Copa Libertadores y que ese era un paso muy importante.

"Cuando llegué a la institución firme un contrato por dos años y no por objetivos porque hay unos que sí logramos y este, tristemente, no. Pero, cuando firmo un contrato, firmo un proyecto, y si no tendríamos que cambiar el formato", afirmó Javier Gandolfi.

"Estoy con fuerza y cien porciento convencido de que esto es fútbol. Me duele, me deja triste, pero, seguramente, cada uno tiene un tiempo para hacer un duelo", concluyó.