Atlético Nacional y Alfredo Morelos estarían en el ojo de la tormenta: Comité abrió investigación en su contra

Un mar de reacciones y polémica se han conocido en los últimos días tras el polémico juego entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, que terminó en empate a un gol tras un escandaloso penal sobre el final a favor de los verdolagas.

Ante los constantes señalamientos por el arbitraje de aquel juego, el Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor ha tomado la determinación de abrir una investigación formal en contra del club Atlético Nacional y su delantero Alfredo Morelos (protagonista), a raíz del polémico penalti sancionado en los minutos finales del compromiso contra Boyacá Chicó, disputado en Tunja y que finalizó con un empate 1-1.

Este procedimiento busca esclarecer si hubo "inducción al error" o simulación por parte del jugador, una situación inédita que pone a prueba los límites del reglamento y la interpretación del Videoarbitraje (VAR).

Esta es la investigación que se abrirá contra Morelos y Nacional

La acción que desató la controversia ocurrió en el tiempo de reposición de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. Con el marcador en contra para el equipo antioqueño (1-0), Alfredo Morelos ingresó al área y, tras un leve contacto con el defensor Arlen Banguero, cayó al césped.

El árbitro central, Jairo Mayorga, inicialmente no sancionó ninguna infracción. Sin embargo, la intervención del VAR, a cargo de Nicolás Gallo, llevó al juez a revisar la jugada en el monitor y, finalmente, a pitar la pena máxima a favor de Nacional. El propio Morelos se encargó de ejecutar el cobro, sellando el empate y desatando la furia en el Boyacá Chicó.

La noticia la dio a conocer la periodista Pilar Velásquez, quien mediante su cuenta de X, trinó: "Investigarán a Nacional

y a Alfredo Morelos por el penal vs. Boyacá Chicó. El procedimiento se originó por el Comité Disciplinario del Campeonato. Lo que sorprende, es que soliciten la revisión de una jugada analizada y ratificada por el árbitro y el VAR".

La misma periodista también reveló que tanto el club como el delantero ya habrían presentado sus alegatos al Comité Disciplinario de la Dimayor.

¿Qué decían los audios del VAR?

Hasta el momento no hay una decisión oficial, y habrá que esperar en qué se resuelve la investigación en curso; detallando además que, los audios del VAR de este partido fueron revelados por la FCF.

Los audios de la cabina del VAR, que fueron publicados, revelaron la discusión entre el árbitro central y los asistentes, en la que se alcanza a escuchar una advertencia del AVAR, Jorge Guzmán, señalando: “Nico, yo observo que el jugador al sentir el contacto, se lanza”, mientras el árbitro VAR, Nicolás Gallo, insistía en la sujeción.