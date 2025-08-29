Jhon Jader Durán y las otras ausencias en la convocatoria de selección Colombia

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer este viernes 29 de agosto la convocatoria de Néstor Lorenzo para los compromisos ante Bolivia y Venezuela, correspondientes a las dos últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas. Estos partidos serán determinantes para sellar el tiquete al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, un objetivo que el combinado tricolor espera concretar cuanto antes.

El anuncio generó expectativa entre los aficionados, no solo por los nombres incluidos, sino por las ausencias que llamaron la atención. La más destacada es la de Jhon Jader Durán, delantero del Fenerbahce de Turquía, quien no podrá estar debido a molestias físicas sufridas en el último compromiso de Champions League a mitad de semana. A esto se suma que, según versiones cercanas, el jugador no atravesaría el mejor momento en su relación con el cuerpo técnico y algunos líderes del vestuario, lo que añade un matiz extra a su ausencia.

Otras ausencias que generan debate entre los hinchas

Además de Durán, hay otros nombres que no aparecen en la lista respecto a la última convocatoria. Carlos Cuesta, Cristian Borja, Gustavo Puerta y Juan Camilo Hernández se quedaron por fuera, lo que ha generado preguntas sobre las decisiones técnicas de Lorenzo en esta etapa crucial.

Por otro lado, el nivel reciente de jugadores como Duván Vergara, Álvaro Angulo y Kevin Serna hacía pensar que podían tener un lugar en el grupo, sin embargo, tampoco fueron tenidos en cuenta. Estas ausencias han provocado debate en la opinión pública, que esperaba una oportunidad para futbolistas en buen momento.

Con la lista definida, Colombia se prepara para afrontar dos partidos que serán más que definitivos. La selección parte con la ilusión de cerrar las eliminatorias de la mejor manera y ratificar la clasificación a la Copa del Mundo. El reto está en demostrar que la elección del estratega argentino es la correcta y que la nómina cuenta con la solidez necesaria para lograr el objetivo.