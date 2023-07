Australia inició con pie derecho el Mundial Femenino 2023 logrando una asistencia récord en las tribunas

Nueva Zelanda y Australia dieron apertura al Mundial Femenino, con victorias en casa, en el primer torneo mayor de fútbol para mujeres celebrado en dos países, en donde ambas selecciones ganaron 1-0. Los dos partidos registraron una asistencia acumulada de más de 115.000 espectadores, un récord de afluencia para el fútbol femenino. En primera instancia, Nueva Zelanda venció a Noruega, logrando su primera victoria en un torneo mayor del balompié de las mujeres.

Posteriormente, la acción se desplazó a Sídney, donde Australia venció a Irlanda con un gol de penal de la defensa Steph Catley ante 75.784 espectadores, señal del interés en este torneo que apunta a ser el más seguido y rentable en la historia del fútbol femenino.

𝟕𝟓,𝟕𝟖𝟒. ✨ A record home crowd for a women's football match in Australia! 🙌 #BeyondGreatness | #FIFAWWC pic.twitter.com/7O9lJIddc3

Australia, décima en el ranking mundial llegó con expectativas de avanzar de la fase inicial y este jueves 20 de julio venció 1-0 a Irlanda. En el encuentro, las locales fueron más persistentes en el ataque y control del balón durante la primera parte, mientras las irlandesas plantearon un juego defensivo con rápidos contragolpes.

El esquema rindió frutos en los primeros 45 minutos para Irlanda, debutantes en un Mundial Femenino mayor, mientras Australia acusó la ausencia de su delantera emblemática Sam Kerr, aquejada de una lesión de pantorilla que la tendrá alejada de las canchas al menos un partido más.

🇦🇺 @TheMatildas get their #FIFAWWC campaign underway with a victory! 🤩 #BeyondGreatness