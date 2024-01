Novak Djokovic perdió su trono en el Australian Open: Jannik Sinner logró lo que parecía imposible

En la madrugada de este viernes 26 de enero, Jannik Sinner y Novak Djokovic disputaron un partido correspondiente a la semifinal del Australian Open 2024. El tenista italiano logró lo que parecía imposible y venció al serbio, en un histórico duelo en la mítica Rod Laver Arena. El número cuatro del mundo se impuso por 6-1, 6-2, 6-7 (6) y 6-3, avanzando a su primera final de Grand Slam.

Sinner llegó motivado al 'choque' con 'Nole', luego de haber ganado todos sus partidos en sets corridos. Recordemos que había eliminado a Jesper de Jong, Sebastián Báez, Karen Khachanov y Andrey Rublev. El nacido en San Candido se había llevado la victoria en su último enfrentamiento, por las semifinales de la Copa Davis.

Después de una hora y 13 minutos de juego, Sinner estaba dos sets arriba. Con un contundente 6-1 y 6-2, sorprendió a todos los asistentes del Melbourne Park. Djokovic reaccionó y se llevó el tercer parcial. El número uno del mundo ganó en un electrizante 'tiebreak', que se definió por 8-6.

En la cuarta manga, Sinner retomó su nivel, no se dejó inquietar y levantó las manos, tras un sólido 6-3. Ningún jugador nacido en su país se había clasificado a la final se este torneo. El campeón de 10 títulos ATP quiere convertirse en el tercer italiano en ganar un Grand Slam, tras lo hecho por Nicola Pietrangeli y Adriano Panatta.

Bravo, @DjokerNole 👏👏👏



33 consecutive wins at the AO. 10x champion. One of a kind.



Congratulations on an outstanding tournament and Aussie summer 💙 pic.twitter.com/e3fhnw3bSD