Bajas en varios clubes del FPC: convocatoria a último microciclo de la Selección Colombia sub-20 previo al Mundial
La Selección Colombia sub-20 tendrá su último microciclo de trabajo antes de anunciar a los jugadores convocados para el Mundial de Chile de la categoría.
Noticias RCN
01:39 p. m.
Desde este 30 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre, la Selección Colombia sub-20, dirigida por el técnico César Torres, tendrá su último microciclo de trabajo previo a lo que será la Copa del Mundo de la categoría que tendrá lugar desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.
Varios jugadores estarán jugándose su boleto en esta cita orbital, por lo que será muy importante para ellos demostrarle al DT por qué merecen estar en el listado definitivo. Eso sí, varios dejarán vacíos importantes en sus respectivos clubes durante fechas clave.
Los convocados al último microciclo de la Selección Colombia
En total son 24 jugadores, tanto del fútbol colombiano como de ligas internacionales, pues es un listado que perfectamente podría ser el definitivo.
- Jordan García - Fortaleza CEIF
- Luis Mena - Atlético Huila
- Simón García - Atlético Nacional
- Julián Bazán - Deportivo Pereira
- Yacer Ariza - Inter de Palmira
- Yeimar Mosquera - Aston Villa (ING)
- Weimar Vivas - RB Bragantino (BRA)
- Carlos Sarabia - Millonarios
- Keimer Sandoval - Estrella Roja (SER)
- Juan Arizala - DIM
- Alejandro Ararat - Atlético Huila
- Jhon Guzmán - Inter de Palmira
- Elkin Rivero - Atlético Nacional
- Kener González - América de Cali
- Royner Benítez - Águilas Doradas
- José Cavadía - América de Cali
- Joel Romero - América de Cali
- Jordan Barrera - Botafogo (BRA)
- Jhon Rentería - Sarmiento (ARG)
- Joel Camchimbo - Junior
- Óscar Perea - Racing de Straburgo (FRA)
- Yojan Garcés - América de Cali
- Neiser Villarreal - Millonarios
- Emilio Aristizábal - Atlético Nacional
¿Contra quién juega Colombia en el Mundial sub-20?
La Selección Colombia se encuentra en el grupo F de este Mundial juvenil. El equipo se tendrá que enfrentar a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, siendo uno de los grupos más parejos de la competencia.
El debut para el cuadro 'Tricolor' será el próximo 29 de septiembre frente a Arabia, el rival asiático del grupo. El juego será en el Estadio Fiscal de Talca, en la Región de Maule y todos los compromisos del combinado nacional tendrán trasmisión a través de la señal del Canal RCN.