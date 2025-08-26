Bajas en varios clubes del FPC: convocatoria a último microciclo de la Selección Colombia sub-20 previo al Mundial

Desde este 30 de agosto hasta el próximo 13 de septiembre, la Selección Colombia sub-20, dirigida por el técnico César Torres, tendrá su último microciclo de trabajo previo a lo que será la Copa del Mundo de la categoría que tendrá lugar desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre.

Varios jugadores estarán jugándose su boleto en esta cita orbital, por lo que será muy importante para ellos demostrarle al DT por qué merecen estar en el listado definitivo. Eso sí, varios dejarán vacíos importantes en sus respectivos clubes durante fechas clave.

Los convocados al último microciclo de la Selección Colombia

En total son 24 jugadores, tanto del fútbol colombiano como de ligas internacionales, pues es un listado que perfectamente podría ser el definitivo.

Jordan García - Fortaleza CEIF

Luis Mena - Atlético Huila

Simón García - Atlético Nacional

Julián Bazán - Deportivo Pereira

Yacer Ariza - Inter de Palmira

Yeimar Mosquera - Aston Villa (ING)

Weimar Vivas - RB Bragantino (BRA)

Carlos Sarabia - Millonarios

Keimer Sandoval - Estrella Roja (SER)

Juan Arizala - DIM

Alejandro Ararat - Atlético Huila

Jhon Guzmán - Inter de Palmira

Elkin Rivero - Atlético Nacional

Kener González - América de Cali

Royner Benítez - Águilas Doradas

José Cavadía - América de Cali

Joel Romero - América de Cali

Jordan Barrera - Botafogo (BRA)

Jhon Rentería - Sarmiento (ARG)

Joel Camchimbo - Junior

Óscar Perea - Racing de Straburgo (FRA)

Yojan Garcés - América de Cali

Neiser Villarreal - Millonarios

Emilio Aristizábal - Atlético Nacional

¿Contra quién juega Colombia en el Mundial sub-20?

La Selección Colombia se encuentra en el grupo F de este Mundial juvenil. El equipo se tendrá que enfrentar a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, siendo uno de los grupos más parejos de la competencia.

El debut para el cuadro 'Tricolor' será el próximo 29 de septiembre frente a Arabia, el rival asiático del grupo. El juego será en el Estadio Fiscal de Talca, en la Región de Maule y todos los compromisos del combinado nacional tendrán trasmisión a través de la señal del Canal RCN.