Néstor Lorenzo rompió el silencio y dijo cuál es el verdadero objetivo de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia ya comienza a palpitar uno de los desafíos más importantes de su historia reciente: el Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Con un proceso sólido, resultados que respaldan el proyecto y un grupo de jugadores en alto nivel, el combinado nacional llega con ilusión renovada.

Colombia quedó sembrada en el grupo K, donde enfrentará a Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje intercontinental 1, que saldrá entre Jamaica, Nueva Caledonia o República Democrática del Congo, un panorama exigente, pero que invita a soñar.

Néstor Lorenzo y la promesa que ilusiona a Colombia rumbo al Mundial 2026

En una entrevista concedida a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), el seleccionador argentino habló con franqueza sobre lo que espera del equipo nacional en la Copa del Mundo.

“El objetivo es llevar a Colombia lo más alto posible. Eso se da partido a partido, a partir de la preparación y del rival que tengamos que enfrentar”, afirmó el entrenador de 59 años.

Lorenzo llega al Mundial con credenciales importantes, pues asumió el cargo en 2022 y sostuvo un invicto de 28 partidos hasta la final de la Copa América 2024, torneo en el que Colombia fue subcampeón.

Un grupo unido y una misión que va más allá de clasificar

Más allá de lo táctico, Lorenzo resaltó el valor humano del grupo. “Nosotros trabajamos con el corazón, lo disfruto, no lo sufro. Juntarnos con los jugadores es extraordinario, nunca tuvimos ningún problema, el ambiente con todo el staff es muy bueno y eso ayuda en el resultado final y eso da una energía positiva en todos los aspectos”, expresó.

Para el técnico, una parte del objetivo ya está cumplida. “Me contrataron para estar en el Mundial y tengo ese compromiso”, recordó, evocando también su etapa junto a José Pekerman, cuando, según sus palabras, “dejamos la bandera de Colombia bien arriba”.

Ahora, el reto es mayor: competir, ilusionar y llevar a la Tricolor lo más lejos posible en 2026.