¿Cómo le fue a los colombianos con José Mourinho? Richard Ríos toma nota

Richard Ríos se enfrenta a un nuevo reto en el fútbol europeo y es el de medirse al temperamento de su nuevo técnico, José Mourinho. El reconocido entrenador portugués fue presentado en Benfica, luego de su paso por el Fenerbahçe de Turquía.

Ríos será el séptimo colombiano bajo el mando de 'The Special One', siendo una oportunidad para mantenerse en el buen nivel que ha mostrado desde su llegada de Palmeiras de Brasil. Con Mourinho en la Champions League, sería un escenario inmejorable para el antioqueño.

Los colombianos bajo el mando de José Mourinho

Jhon Durán

El más reciente fue el delantero Jhon Jáder Durán, quien regresó al fútbol europeo con Fenerbahçe tras su paso por Arabia Saudita. Sin embargo, solo compartieron un poco más de un mes, tras la destitución del DT.

Dávinson Sánchez

Mourinho y Dávinson compartieron en Tottenham Hotspur durante casi dos temporadas. El central, que venía siendo titular en temporadas previas, sumó 58 partidos bajo su mando, casi todos como inicialista.

Radamel Falcao García

El 'Tigre' compartió con Mourinho en Chelsea, donde fue relegado al banco de suplentes. Venía de una mala temporada en Manchester United y en su arribo al cuadro de Londres, la situación empeoró.

RELACIONADO Falcao reveló la increíble manera de cómo se le acercó Florentino Pérez a tentarlo

Juan Guillermo Cuadrado

Otro colombiano que tampoco brilló junto a 'Mou' fue Cuadrado, quien llegó a este club tras brillar con Fiorentina y con la Selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014. Solo estuvo unos meses en el primer semestre de 2015 y se fue a la Juventus.

Nelson Rivas

Cuando Mourinho estuvo a cargo del Inter entre 2008 y 2010, se encontró con Nelson 'Tyson' Rivas, jugador vallecaucano que jugó muy poco en este club. Lo mandó cedido a Livorno y le dio pocos minutos.

Iván Ramiro Córdoba

El primero que dirigió fue al histórico central antioqueño, quien ya se encontraba en el ocaso de su carrera cuando se dio la llegada del DT portugués. De hecho, en la Champions League de 2010 que gana Inter, el colombiano solo jugó en cuatro partidos.