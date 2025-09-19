¿Fin a la novela con Cristhian Mosquera? El central eligió, pero Colombia hará un intento más

La Selección Colombia no se rendirá en su intención de tener a Cristhian Mosquera vistiendo la camiseta 'Tricolor'. El defensor central de 21 años, quien recientemente fue fichado por el Arsenal de Inglaterra, nació en Alicante, pero sus padres son colombianos, razón por la cual podría ser convocado.

Por el momento, Mosquera no ha sido convocado a la selección de mayores de España, pero hace parte del plantel sub-21 que disputa su clasificación a la Eurocopa de la categoría. Esto permite que siga estando en consideración de Colombia.

Cristhian Mosquera ya tomó su decisión

El defensor nació y creció en España, comenzó su carrera como profesional en Valencia y brilló en la élite del fútbol europeo en Villarreal. A pesar de la nacionalidad de sus padres, tiene arraigadas las costumbres españolas.

Ante esto, espera ser convocado por Luis de la Fuente para el Mundial de 2026 con la Selección de España. "Mi objetivo es ser llamado por Luis de la Fuente. Hay grandes jugadores en todas las posiciones. Yo, en mi club, me dedico a trabajar y, cuando lleguen las oportunidades, Dios me abrirá las puertas".

En diálogo con 'El Larguero', comentó que ya tuvo la oportunidad de entrenar con los jugadores del equipo absoluto de España. "Entrené con ellos y fue una experiencia muy bonita. Luis de la Fuente y todos son personas muy buenas".

Colombia hará un último intento por Cristhian Mosquera

A pesar de la posición de Mosquera, desde la Federación Colombiana de Fútbol harán un nuevo intento por convencerlo de jugar para el equipo de sus padres, de acuerdo a lo reportado por el periodista Alexis Rodríguez de Win Sports.

Se reporta sobre un nuevo acercamiento, recordando que ya se ha buscado al defensor en el pasado para selecciones juveniles. Ahora quieren que acepte un llamado para jugar en el equipo de mayores, de cara a lo que podría ser su primer mundial.

Según se ha reportado en la prensa, Mosquera seguiría trabajando para ser convocado por España, pues hay un trámite administrativo que no quieren adelantar y es hacer el cambio de Federación, pues esto le podría significar varios años sin ser convocado al fútbol internacional.