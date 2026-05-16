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Giro de Italia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 8, con presencia de Egan Bernal

Egan Bernal continúa en la posición 15 de la clasificación general. ¿A cuánto tiempo está del líder?

Foto: AFP.

Nicolás Forero

mayo 16 de 2026
10:39 a. m.
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La etapa 8 del Giro de Italia se llevó a cabo en la mañana de este sábado 16 de mayo de 2026.

El recorrido inició en Chieti, finalizó en Fermo, y constó de 150 kilómetros.

🔴EN VIVO🔴 Giro de Italia 2026: vea EN DIRECTO la etapa 8
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Jhoatan Narváez, el pedalista ecuatoriano que hace parte del equipo del UAE Team Emirates, aguardó con inteligencia en el pelotón durante la mayor parte de la carrera.

Sin embargo, en los últimos kilómetros, aprovechando el viento que comenzó a presentarse, tomó la decisión de atacar, obtuvo una ventaja importante y los demás competidores no pudieron alcanzarlo.

Fue así como se consagró como el ganador de la etapa 8 del Giro de Italia 2026, con un tiempo de 3:27:26.

Así quedó la clasificación de la etapa 8 del Giro de Italia 2026

Luego de que el ecuatoriano Jhonatan Narváez cruzó la meta en el primer lugar, los otros nueve pedalistas que hicieron parte del top 10 de la etapa 8 del Giro de Italia 2026 fueron los siguientes:

2. Andreas Leknessund (32'').

3. Martin Tjotta (42'').

4. Guillermo Thomas Silva (44'').

5. Lorenzo Milesi (44'').

6. Christian Scaroni (48'').

7. Corbin Strong (55'').

8. Juan Pedro López (55'').

9. Wouter Poels (58'').

10. Markel Boloki (1:00').

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 8

Tras el fin de la octava etapa, el portugués Afonso Eulálio sigue siendo el líder de la clasificación general.

Además, los pedalistas que se encuentran persiguiéndolo son los siguientes:

  1. Afonso Eulálio (34:28:42).
  2. Jonas Vingegaard (3'15'').
  3. Felix Gall (3'34'').
  4. Christian Scaroni (4'18'').
  5. Jai Hindley (4'23'').

Mientras tanto, el mejor colombiano continúa siendo Egan Bernal, que se encuentra en la quinceava posición de la clasificación general, a seis minutos y 18 segundos.

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La novena etapa del Giro de Italia 2026 se disputará el domingo 17 de mayo, desde Cervia hasta Corno alle Scale, y será de 184 kilómetros.

 

 

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