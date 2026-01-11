CANAL RCN
Deportes

Barcelona revalida la Supercopa ante el Real Madrid con doblete de Raphinha

El conjunto azulgrana venció 3-2 al Real Madrid en Yedá y levantó su 16ª Supercopa de España, con Raphinha como figura decisiva.

Real Madrid vs Barcelona: video del gol de Raphinha para el 1-5
Foto: AFP

AFP

enero 11 de 2026
06:04 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una final vibrante disputada este domingo en Yedá, Arabia Saudita. El triunfo, liderado por un doblete de Raphinha, permitió al equipo revalidar el título conseguido el año pasado también ante su eterno rival y alcanzar su 16º trofeo en la competencia.

Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga
RELACIONADO

Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga

El encuentro ofreció un primer tiempo frenético con cuatro goles en apenas diez minutos. Raphinha abrió el marcador al 36’, pero Vinícius igualó en tiempo añadido (45+2’) con una jugada individual. La reacción madridista duró poco: Lewandowski puso el 2-1 al 45+4’, aunque Gonzalo volvió a emparejar el duelo al 45+6’ tras un córner.

Raphinha resolvió y Flick volvió a levantar un título

En la segunda mitad, el Barça retomó el control y encontró el gol del título al 73’, cuando un disparo de Raphinha, desviado por Asencio, desconcertó a Courtois. El brasileño se convirtió así en la figura de la noche. Su entrenador, Hansi Flick, elogió su carácter: “Su mentalidad es increíble… pone muchísima intensidad”, aseguró.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, presionó hasta el final, especialmente tras el ingreso de Kylian Mbappé en el 76’. Sin embargo, la expulsión de Frenkie de Jong al 90+1 complicó las aspiraciones blancas, que igualmente tuvieron una oportunidad clara en tiempo añadido. “Hemos estado muy cerca de empatar… el equipo lo intentó”, valoró Alonso, quien destacó el rendimiento de Vinícius.

Mujer habría transmitido en vivo las agresiones sexuales a los que sus dos hijas eran sometidas
RELACIONADO

Mujer habría transmitido en vivo las agresiones sexuales a los que sus dos hijas eran sometidas

El cierre dejó una imagen potente: Ronald Araújo, recién reincorporado tras problemas de salud mental, fue el encargado de levantar el trofeo en Yedá. Para Flick, la final mantiene su registro perfecto: cinco títulos con Bayern Múnich y tres con el FC Barcelona.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz sigue imparable: vea el GOLAZO de cabeza ante el Wolsburgo por Bundesliga

Yeison Jiménez

Esta fue la reacción de Juan Fernando Quintero tras la muerte de Yeison Jiménez: recordó un momento especial

Deportivo Cali

¡Deportivo Cali está muy cerca de quedarse con una figura del Junior de Barranquilla! Esto se reveló

Otras Noticias

Donald Trump

Trump amenaza cortar el petróleo a Cuba tras caída de Maduro y desata choque diplomático

La Casa Blanca elevó la presión sobre La Habana tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, señalando que “ya no habrá más petróleo ni dinero” para la isla.

Abuso a menores

Mujer habría transmitido en vivo las agresiones sexuales a los que sus dos hijas eran sometidas

La mujer fue capturada y judicializada por someter a las menores de edad en actividades sexuales y comercializar el material fílmico.

Yeison Jiménez

Revelan plan que tenía Yeison Jiménez con otros artistas: tiene que ver con la Selección Colombia

Inflación

Así puede calcular lo que le subirán de arriendo en 2026 por el aumento del IPC

Cuidado personal

Muelas del juicio retenidas: ¿cómo identificarlas y cuál es la mejor alternativa?