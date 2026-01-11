Barcelona revalida la Supercopa ante el Real Madrid con doblete de Raphinha

El FC Barcelona se coronó campeón de la Supercopa de España tras vencer 3-2 al Real Madrid en una final vibrante disputada este domingo en Yedá, Arabia Saudita. El triunfo, liderado por un doblete de Raphinha, permitió al equipo revalidar el título conseguido el año pasado también ante su eterno rival y alcanzar su 16º trofeo en la competencia.

El encuentro ofreció un primer tiempo frenético con cuatro goles en apenas diez minutos. Raphinha abrió el marcador al 36’, pero Vinícius igualó en tiempo añadido (45+2’) con una jugada individual. La reacción madridista duró poco: Lewandowski puso el 2-1 al 45+4’, aunque Gonzalo volvió a emparejar el duelo al 45+6’ tras un córner.

Raphinha resolvió y Flick volvió a levantar un título

En la segunda mitad, el Barça retomó el control y encontró el gol del título al 73’, cuando un disparo de Raphinha, desviado por Asencio, desconcertó a Courtois. El brasileño se convirtió así en la figura de la noche. Su entrenador, Hansi Flick, elogió su carácter: “Su mentalidad es increíble… pone muchísima intensidad”, aseguró.

El Real Madrid, dirigido por Xabi Alonso, presionó hasta el final, especialmente tras el ingreso de Kylian Mbappé en el 76’. Sin embargo, la expulsión de Frenkie de Jong al 90+1 complicó las aspiraciones blancas, que igualmente tuvieron una oportunidad clara en tiempo añadido. “Hemos estado muy cerca de empatar… el equipo lo intentó”, valoró Alonso, quien destacó el rendimiento de Vinícius.

El cierre dejó una imagen potente: Ronald Araújo, recién reincorporado tras problemas de salud mental, fue el encargado de levantar el trofeo en Yedá. Para Flick, la final mantiene su registro perfecto: cinco títulos con Bayern Múnich y tres con el FC Barcelona.