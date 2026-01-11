Mujer habría transmitido en vivo las agresiones sexuales a los que sus dos hijas eran sometidas

El más reciente comunicado por parte de la Fiscalía General de la Nación presentó un informe sobre las más recientes acciones investigativas contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en el territorio nacional.

Dentro de estas capturas, se explica el caso de una mujer, quien habría filmado los vejámenes sexuales a los que sometía a sus hijas para, posteriormente, recibir amplias sumas de dinero a cambio del material.

Mujer es detenida por filmar agresiones sexuales hacia sus hijas

La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, puso en evidencia a cuatro personas que estarían involucradas en la producción, almacenamiento y distribución de diferente material sexual explícito en niños, niñas y adolescentes.

Según la información de la entidad, dos de estos casos se presentaron en Bogotá. El primero se trata de una mujer que habría transmitido por una aplicación virtual los distintos vejámenes a los que sometió a dos menores de 4 y 9 años. Con el material fílmico habría recibido pagos por parte de un contacto residente en Estados Unidos, que oscilaban entre 600 y 2.000 dólares.

Más casos de abuso sexual a menores en el país

Otro de los casos, registrados en la capital colombiana, corresponde al de una niñera, quien ha sido señalada de abusar de dos niños que cuidaba, de 2 y 8 años, mientras que también filmó las agresiones y posteriormente las compartió.

En Medellín también fue identificada una mujer adulta mayor que presuntamente explotaba a su nieta de 15 años y la obligaba a sostener relaciones sexuales con adultos para grabarlas a cambio de sumas de dinero.

Finalmente, en Ibagué también quedó en evidencia Albeiro Martínez Quevedo, quien, según la Fiscalía, sería el responsable de obtener, acopiar y distribuir, por sistemas de mensajería instantánea, material explícito de niños, niñas y adolescentes.

La entidad reveló que durante las capturas de los cuatros sujetos se incautaron equipos electrónicos que contenían videos y fotografías de las actividades de tipo sexual con las víctimas menores de edad.

Por esto, los detenidos fueron presentados por fiscales especializados ante jueces de control de garantías y les imputaron, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos correspondientes.