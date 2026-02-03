CANAL RCN
Colombia

Reabren autopista Medellín - Bogotá tras siete días de cierre por derrumbe: esto se sabe

Transportadores confirmaron una apertura gradual tras el derrumbe en el municipio de San Luis.

Cierre vía Medellín - Bogotá
Foto: ATC Transportadores

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
02:58 p. m.
Siete días después de quedar completamente bloqueada por un deslizamiento de tierra en el municipio de San Luis, la autopista Medellín–Bogotá empieza a reabrirse de manera progresiva.

El cierre total del corredor, uno de los más importantes para el transporte de carga, generó afectaciones en la movilidad y en la operación logística durante una semana completa.

Recordemos que, la emergencia se produjo tras la caída de aproximadamente 60.000 metros cúbicos de tierra sobre la carretera, según informó el Invías.

¿Ya está abierta la autopista Medellín - Bogotá?

La página oficial de ATC Transportadores reportó a través de su cuenta en X que comenzó una apertura gradual del corredor vial. En el mensaje dirigido a la comunidad camionera señalaron:

Desde Oficial ACT se informa a la comunidad camionera, que se está restableciendo el tráfico en este importante corredor vial. Hacemos un llamado a los conductores a mantener la calma, a respetar y acatar las instrucciones y directrices impartidas por Invías y nuestra Policía Nacional a través de Tránsito. Agradecemos los esfuerzos de cada institución para llevar a cabo la normalidad vial. Esperamos una solución de fondo y no la pavimentación de un derrumbe.

El pronunciamiento se da en medio de trabajos que aún están lejos de concluir. De los 60.000 metros cúbicos de tierra que cayeron sobre la vía, en la mañana de este 2 de marzo solo se habían removido 15.000.

Recomendaciones para transitar por la autopista Medellín - Bogotá

Durante la semana de cierre total, Invías recomendó a los conductores utilizar rutas alternas. Entre las opciones planteadas estuvieron el desvío por Puerto Berrío y la ruta hacia Manizales.

Sin embargo, transportadores manifestaron que estos trayectos incrementaban los costos operacionales y extendían considerablemente los tiempos de desplazamiento, afectando la cadena logística.

En este sentido, la reapertura parcial es un avance, pero no implica una solución definitiva. Por ahora, las autoridades insisten en que los conductores respeten las indicaciones oficiales y transiten con precaución en este punto.

