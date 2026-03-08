Brutal batalla campal en el fútbol brasileño: Hulk y otras figuras se fueron a puños

Este domingo 8 de marzo de 2026, el Cruzeiro se consagró campeón del torneo estadual tras vencer 1-0 al Atlético Mineiro, rompiendo una sequía de siete años sin títulos regionales. Sin embargo, el mérito deportivo quedó relegado a un segundo plano debido a una batalla campal que involucró a jugadores, cuerpos técnicos y auxiliares en los minutos finales del encuentro.

El partido, disputado ante más de 60,000 espectadores, se mantuvo tenso desde el pitazo inicial. El único gol del encuentro llegó por intermedio de Kaio Jorge, quien aprovechó un rebote del portero Everson para poner en ventaja a la "Raposa" y desatar la euforia en las gradas.

La chispa que encendió el polvorín ocurrió ya en tiempo de descuento. Durante una jugada dividida, el extremo de Cruzeiro, Christian, impactó accidentalmente contra Everson mientras este intentaba asegurar el balón. El guardameta del "Galo", visiblemente frustrado por la derrota inminente, reaccionó de forma violenta derribando al delantero y encarándolo en el suelo.

Video de la violenta pelea entre jugadores de Cruzeiro y Mineiro

En cuestión de segundos, la situación se salió de control. El campo de juego se transformó en un ring de boxeo. Las cámaras de transmisión captaron imágenes lamentables. Figuras como Hulk y Cássio, dos de los referentes históricos del fútbol brasileño se vieron envueltos en forcejeos y lanzaron patadas mientras intentaban, supuestamente, defender a sus compañeros.

A pesar de la gresca, el resultado se mantuvo y Cruzeiro pudo levantar el trofeo, aunque en un clima enrarecido.

El técnico Tite, al mando del equipo celeste, celebró su primer gran éxito con el club, mientras que el debutante Eduardo Domínguez, en el banquillo del Atlético Mineiro, tuvo un amargo estreno en finales brasileñas.

Se espera que el Tribunal de Justicia Deportiva (TJD) actúe de oficio en las próximas horas. Las sanciones podrían ser ejemplares, con suspensiones de varios partidos para los principales implicados y posibles multas económicas para ambas instituciones. Una vez más, la violencia opaca el talento de uno de los clásicos más importantes del continente.