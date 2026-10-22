Bayern Múnich confirmó cuál es la lesión de Luis Díaz: ¿Baja en Selección Colombia?

El Bayern Múnich confirmó este jueves 22 de octubre la lesión muscular que sufrió Luis Díaz durante el partido contra el Arsenal por la Champions League.

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Después de realizar los exámenes médicos correspondientes, el club alemán informó que el delantero colombiano presenta una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, motivo por el que estará apartado de la competencia.

¿Cuánto tiempo estará de baja Luis Díaz por su lesión?

Aunque el Bayern Múnich confirmó que Luis Díaz será baja por el momento, no estableció un plazo oficial para su recuperación. Sin embargo, el periodista Kerry Hau, de Sky Alemania, informó que el colombiano podría estar fuera entre cuatro y seis semanas, según una previsión atribuida al entorno del club.

Una eventual baja de cuatro a seis semanas podría dejar al guajiro fuera de varios compromisos del Bayern en tres competiciones: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. Entre los encuentros que podría perder están los partidos contra Friburgo, Magdeburgo y Borussia Dortmund, además del duelo europeo frente al Atlético de Madrid.

Luis Díaz no llega a la Selección Colombia

De confirmarse el tiempo de baja, Luis Díaz se perdería nuevamente una convocatoria de la Selección Colombia, luego de no haber sido considerado para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

En esta oportunidad, la Selección Colombia se medirá en noviembre en dos partidos ante Chile, uno en la ciudad de Cali y el otro en Santiago. Sin embargo, habrá que esperar a una decisión oficial por parte del departamento médico del combinado nacional.