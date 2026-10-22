CANAL RCN
Deportes

Bayern Múnich confirmó cuál es la lesión de Luis Díaz: ¿Baja en Selección Colombia?

Se reveló el diagnóstico del colombiano que no pudo terminar el juego en Champions League.

Luis Díaz Bayern Múnich (6)
FOTO: Luis Díaz - IG

Ángel Ballén

octubre 22 de 2026
10:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Bayern Múnich confirmó este jueves 22 de octubre la lesión muscular que sufrió Luis Díaz durante el partido contra el Arsenal por la Champions League.

Luis Díaz habló tras salir lesionado en el partido ante Arsenal en Champions League
RELACIONADO

Luis Díaz habló tras salir lesionado en el partido ante Arsenal en Champions League

Después de realizar los exámenes médicos correspondientes, el club alemán informó que el delantero colombiano presenta una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo, motivo por el que estará apartado de la competencia.

¿Cuánto tiempo estará de baja Luis Díaz por su lesión?

Aunque el Bayern Múnich confirmó que Luis Díaz será baja por el momento, no estableció un plazo oficial para su recuperación. Sin embargo, el periodista Kerry Hau, de Sky Alemania, informó que el colombiano podría estar fuera entre cuatro y seis semanas, según una previsión atribuida al entorno del club.

Una eventual baja de cuatro a seis semanas podría dejar al guajiro fuera de varios compromisos del Bayern en tres competiciones: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. Entre los encuentros que podría perder están los partidos contra Friburgo, Magdeburgo y Borussia Dortmund, además del duelo europeo frente al Atlético de Madrid.

Luis Díaz no llega a la Selección Colombia

De confirmarse el tiempo de baja, Luis Díaz se perdería nuevamente una convocatoria de la Selección Colombia, luego de no haber sido considerado para la fecha FIFA de septiembre y octubre.

En esta oportunidad, la Selección Colombia se medirá en noviembre en dos partidos ante Chile, uno en la ciudad de Cali y el otro en Santiago. Sin embargo, habrá que esperar a una decisión oficial por parte del departamento médico del combinado nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Sudamericana

Esto es lo que costaría ir a la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla: precios estimados

Luis Díaz

Luis Díaz habló tras salir lesionado en el partido ante Arsenal en Champions League

Copa Libertadores

Palmeiras eliminó a Fluminense y Jhon Arias jugará la final de la Libertadores

Otras Noticias

Fuerzas Militares

Bombardeo contra el ELN en Nariño deja al menos ocho muertos: estos son los detalles

Este es el quinto bombardeo que se efectúa bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Dólar

Se movió el precio del dólar en Colombia hoy 22 de octubre de 2026: así abrió

Descubra el precio exacto con el que abrió el dólar en Colombia hoy 22 de octubre de 2026.

Artistas

Reconocido actor fue atropellado por un vehículo: así fue el momento exacto

Artistas

Profundo luto en la TV: murió reconocido actor de telenovelas

Educación

El 80% de los estudiantes no hace actividad física por el uso excesivo de pantallas: ¿Qué se debe hacer?