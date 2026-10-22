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Bombardeo contra el ELN en Nariño deja al menos ocho muertos: estos son los detalles

Este es el quinto bombardeo que se efectúa bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella.

Bombardeo en Nariño.
Bombardeo en Nariño. Foto: Noticias RCN | AFP.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 22 de 2026
09:34 a. m.
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En horas de la mañana de este jueves 22 de octubre, se llevó a cabo un bombardeo contra el Frente de Guerra Suroccidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Nariño.

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De manera preliminar, se reportaron al menos ocho muertos y los operativos continúan en esta zona que ha sido azotada por los grupos armados.

Quinto bombardeo del gobierno

La FM conoció detalles de este bombardeo, el cual resultó siendo el quinto que las fuerzas militares llevan a cabo desde que comenzó el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.

La operación se llevó a cabo en la madrugada por parte del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. El último bombardeo había sido efectuado el pasado 11 de octubre contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

Hay que tener en cuenta que desde el sábado 17 de octubre se han presentado confrontaciones entre los grupos armados en Nariño. El autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco y las Autodefensas Unidas de Nariño están detrás de esta situación de violencia.

Alerta por disputa entre grupos armados

Por eso, la Defensoría del Pueblo alertó que las afectaciones se estaban presentando mayormente en las comunidades de Linares y Los Andes: “Agudiza la situación de derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos”.

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En ese orden de ideas, le hizo un llamado a las autoridades locales para que se priorice la atención médica, derechos humanos de las comunidades y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida para atender sus necesidades y garantizar sus derechos.

Además, pidió que el Gobierno garantice una atención integral, efectiva y sostenida, así como condiciones de acceso humanitario seguro.

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