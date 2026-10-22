Se movió el precio del dólar en Colombia hoy 22 de octubre de 2026: así abrió

El precio del dólar en Colombia abrió este 22 de octubre de 2026 en 3.193,00 pesos, de acuerdo con lo reportado por el Banco de la República.

Entre tanto, en medio de ese panorama, la Tasa Representativa del Mercado llegó a los 3.191,47 pesos y subió 27.71 pesos respecto a la jornada anterior (21 de octubre de 2026).

Precio del dólar en Colombia hoy 22 de octubre de 2026: estos son los datos más importantes

La Tasa Representativa del Mercado, en comparación con la del jueves de la semana anterior (15 de octubre de 2026), tuvo una disminución de 6.18 pesos y el 0.19 %.

Realizando el balance con la TRM de hace un mes (22 de septiembre de 2026), la reducción fue de 1.06 pesos y el 0.03 %.

Por otra parte, tomando como referencia la Tasa Representativa del Mercado de hace un año (22 de octubre de 2025), el decrecimiento fue de 685.13 pesos y el 17.67 %.

Además, revisando la primera TRM reportada en el 2026, hubo una pérdida de 565.61 pesos.

Así se están comprando los dólares en las casas de cambio hoy 22 de octubre de 2026

En promedio, las primeras tarifas que se han detectado en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín son las siguientes:

Bogotá: 3.180 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cali: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

Medellín: 3.100 pesos para que las casas de cambio compren los dólares.

¿Cómo ha variado la Tasa Representativa del Mercado del dólar a lo largo de la semana?

Desde el lunes 19 de octubre de 2026, la Tasa Representativa del Mercado ha permanecido por debajo de la barrera de los 3.200 pesos.

Los cambios han sido los siguientes: