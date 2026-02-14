¡Qué dupla! Nueva asistencia de Luis Díaz para golazo de Harry Kane con el Bayern

El atacante colombiano Luis Díaz volvió a ser protagonista con el Bayern Múnich y confirmó la gran sociedad ofensiva que ha construido junto a Harry Kane. Este sábado, en el duelo frente al Werder Bremen por la Bundesliga, el guajiro aportó una nueva asistencia para el delantero inglés, consolidando una dupla que empieza a marcar diferencias en el fútbol europeo.

El colombiano volvió a ser titular y desde el inicio mostró su intención de desequilibrar por la banda izquierda, una zona del campo donde ha encontrado su mejor versión en el esquema del equipo bávaro. Con velocidad, cambio de ritmo y lectura de juego, Díaz fue una constante amenaza para la defensa rival.

Una jugada de inteligencia y precisión

La acción que terminó en gol llegó sobre el minuto 25 del compromiso. Luis Díaz recibió el balón por el costado izquierdo y, como es habitual, se preparó para encarar a su marcador. Sin embargo, en esta ocasión optó por una decisión distinta: levantó la cabeza, analizó la posición de sus compañeros y decidió jugar hacia el centro.

El pase encontró a Harry Kane en el límite del área. El delantero inglés controló, se acomodó y, sin dudar, sacó un remate preciso que se metió en un costado imposible para el arquero. La anotación significó el 2-0 parcial para el Bayern y evidenció la conexión cada vez más efectiva entre ambos futbolistas.

Una sociedad que crece partido a partido

La combinación entre Díaz y Kane se ha convertido en uno de los recursos más peligrosos del Bayern en ataque. El colombiano aporta desborde, velocidad y creatividad, mientras que el inglés ofrece contundencia y definición dentro del área. Esa mezcla ha dado resultados y empieza a consolidarse como una de las duplas ofensivas más destacadas del equipo.

Cada partido refuerza la confianza entre ambos, con asistencias y movimientos coordinados que complican a las defensas rivales. En un tramo clave de la temporada, esta conexión aparece como un factor determinante para las aspiraciones del Bayern en la Bundesliga y en las competencias europeas.

Con actuaciones como la de este sábado, Luis Díaz continúa demostrando su importancia en el once titular y reafirma su influencia en el ataque bávaro, donde su entendimiento con Kane se convierte en un arma letal.