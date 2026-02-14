Néstor Lorenzo, el “deseo” de un gigante del continente

En las últimas horas, desde Argentina surgió una información que encendió las alarmas en el entorno de la Selección Colombia. Medios de ese país aseguraron que Boca Juniors tendría en carpeta al actual seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, como posible candidato para asumir la dirección técnica después del Mundial de 2026.

La versión fue revelada por el periodista Roberto Leto en la señal de DirecTV Sports, donde explicó que el interés existe, aunque por ahora es inviable concretar cualquier movimiento debido a los compromisos que tiene el entrenador con la selección colombiana en la cita orbital.

RELACIONADO Boca Juniors se olvidó de Marino y fichó sorpresivamente a otro colombiano

El interés de Boca para el futuro

De acuerdo con lo informado en Argentina, la dirigencia de Boca, encabezada por Juan Román Riquelme, vería con muy buenos ojos la llegada de Lorenzo al banquillo ‘xeneize’. Sin embargo, también son conscientes de que el técnico tiene un proyecto en marcha con Colombia y que su prioridad es el Mundial de Estados Unidos 2026.

“El técnico que le encanta a Riquelme para que dirija a Boca en algún momento y si es posible después del Mundial es un técnico argentino que va a dirigir en el Mundial, por eso no lo puede traer ahora. Jugó en Boca. El técnico que le encanta es Néstor Lorenzo”, afirmó Leto durante la emisión del programa.

Esta información apunta a un interés a mediano plazo, condicionado por los resultados y por la situación contractual del entrenador una vez finalice la cita mundialista.

El presente de Lorenzo con Colombia

Néstor Lorenzo atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera como director técnico. Tras su paso por FBC Melgar, donde logró el título de la liga peruana, asumió el reto de dirigir a la selección colombiana y ha consolidado un proceso competitivo.

Bajo su conducción, el equipo nacional logró la clasificación al Mundial de 2026 y alcanzó la final de la Copa América 2024, resultados que fortalecieron su imagen a nivel internacional. Su estilo de juego y la estabilidad del grupo han sido aspectos valorados tanto por los aficionados como por la dirigencia.

Además, el entrenador mantiene un vínculo especial con Boca Juniors. Es hincha confeso del club y en 1996 cumplió el sueño de vestir su camiseta como jugador, un detalle que alimenta las versiones sobre un posible acercamiento en el futuro.

Por ahora, el foco de Lorenzo está completamente puesto en la selección Colombia y en la preparación rumbo al Mundial. No obstante, el interés de un gigante del continente como Boca Juniors abre la puerta a un posible capítulo en su carrera una vez termine el gran objetivo internacional.