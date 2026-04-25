Así quedó la tabla de posiciones tras el partido entre Cúcuta y Junior, de la fecha 18 de Liga BetPlay

La recta final de la Liga BetPlay ya se siente y cada punto empieza a pesar más. Este viernes 25 de abril, Cúcuta Deportivo y Junior de Barranquilla empataron 1-1 en un duelo clave por la fecha 18, resultado que deja movimientos importantes en la tabla de posiciones y mantiene la lucha por clasificar a los cuadrangulares.

El encuentro tuvo emociones repartidas. La visita se fue adelante con gol de Luis Muriel al minuto 37, mientras que el conjunto local respondió con anotación de Luisfer Hernández, también al 37’, en una jugada que equilibró el marcador y dejó todo igualado.

Así quedó la tabla de posiciones tras el empate

Con este resultado, Junior suma un punto valioso que lo mantiene en la pelea dentro de los ocho, aunque sin asegurar todavía su clasificación. Por su parte, Cúcuta sigue en la parte baja, con pocas opciones de avanzar.

La tabla queda así tras este compromiso:

Atlético Nacional – 40 puntos Pasto – 34 puntos Junior – 32 puntos Tolima – 30 puntos América – 30 puntos Once Caldas – 29 puntos Santa Fe – 26 puntos Millonarios – 25 puntos Inter Bogotá – 25 puntos Cali – 23 puntos Medellín – 23 puntos Bucaramanga – 22 puntos Águilas Doradas – 22 puntos Llaneros – 21 puntos Fortaleza – 19 puntos Cúcuta – 16 puntos Alianza – 15 puntos Jaguares – 14 puntos Boyacá Chicó – 14 puntos Pereira – 7 puntos.

Lo que viene en la fecha 18 de Liga BetPlay

La jornada 18 continuará este sábado con partidos determinantes. Destacan duelos como Pereira ante Atlético Nacional, el clásico caleño entre Cali y América, y el enfrentamiento entre Medellín y Fortaleza.

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En este cierre de fase todos los equipos juegan sus últimas cartas. Algunos ya tienen un pie en los cuadrangulares, otros dependen de resultados y hay quienes solo buscan terminar con dignidad. Como suele pasar en el fútbol colombiano, la emoción está garantizada hasta el final.