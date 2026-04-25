Atención: ¡Clásico entre Cali vs. América está en duda por temas de seguridad!

El clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América de Cali, programado para este sábado a las 6:10 p.m., podría no disputarse. El compromiso, correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay, está en evaluación tras los hechos de violencia registrados en las últimas horas en Palmira.

El partido, que se jugaría en el estadio de Palmira, es clave especialmente para el conjunto ‘azucarero’, que necesita sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de clasificación. Sin embargo, la situación de orden público enciende las alarmas y podría cambiar los planes.

Atentado en Palmira pone en riesgo el clásico

La preocupación creció luego de que se reportara la explosión de un carro bomba frente al Batallón Agustín Codazzi, en Palmira, en la noche de viernes.

El procurador Gregorio Eljach Pacheco rechazó el atentado y expresó su solidaridad con la comunidad del Valle del Cauca. Además, hizo un llamado a esclarecer lo ocurrido y a reforzar las medidas de seguridad en la región.

En su pronunciamiento, insistió en la necesidad de “garantizar la seguridad y la protección de la población” y pidió a los colombianos rechazar cualquier acto de violencia.

Decisión final se tomará tras Consejo de Seguridad

Por ahora, el desarrollo del clásico sigue en duda. Periodistas deportivos han señalado que el compromiso podría suspenderse por motivos de fuerza mayor, dependiendo de las conclusiones de las autoridades.

Se conoció que a las 10:00 a.m. se realizará un Consejo de Seguridad en Palmira, con presencia del Ministro de Defensa y la Gobernadora del Valle del Cauca. Allí se evaluará el panorama y se tomará una decisión definitiva sobre la realización del partido.

Mientras tanto, la expectativa crece entre los hinchas, que esperan una pronta determinación en medio de un contexto marcado por la incertidumbre.