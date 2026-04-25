Sorpresiva decisión del Bayern Múnich con Luis Díaz: ¡Sufren paliza en la Bundesliga!

El líder de la Bundesliga, el Bayern Múnich, vivió una jornada inesperada este sábado en el juego ante el Mainz 05 en la fecha 31.

Más allá del resultado, lo que generó sorpresa fue la decisión del técnico Vincent Kompany de rotar su nómina y, aun así, mantener como titular al colombiano Luis Díaz.

El conjunto bávaro llegó como sólido líder con 79 puntos, pero el enfoque estaba claramente dividido por el duelo de semifinales de la Champions League ante el PSG. Por eso, Kompany apostó por una alineación alternativa, pensando en cuidar a varias de sus figuras habituales.

Luis Díaz, titular pese a la rotación

La gran sorpresa en la alineación fue la presencia de Luis Díaz desde el inicio. El colombiano ha sido uno de los jugadores con más minutos en la temporada, por lo que muchos esperaban que tuviera descanso en este compromiso.

Sin embargo, el técnico decidió mantenerlo en el once inicial, en una apuesta que no terminó dando resultados. Mientras varios suplentes intentaban responder en un escenario complicado, el equipo no encontró equilibrio ni solidez en el campo.

Un primer tiempo para el olvido del Bayern

El golpe fue duro desde temprano. En la primera parte, el Bayern se fue al descanso con un contundente 3-0 en contra ante un rival que lucha por salir de la zona de descenso. El Mainz aprovechó los errores defensivos y la falta de conexión del equipo visitante para imponer condiciones.

La derrota no compromete el liderato del Bayern en la Bundesliga, pero sí deja dudas sobre la profundidad de su plantilla y las decisiones tácticas en momentos clave. Además, viendo con lupa el tema de Luis Diaz con la Selección Colombia, se espera que no llegue desgastado al Mundial.