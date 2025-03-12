CANAL RCN
Deportes

Bayern sufrió de más, pero Luis Díaz avanzó a cuartos de la Copa de Alemania: goles y resumen

El Bayern Múnich de Luis Díaz sufrió para avanzar a los cuartos de final de la Copa de Alemania. Vea los goles y el resumen.

Luis Díaz
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 03 de 2025
05:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Bayern de Múnich selló este miércoles su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Alemania tras vencer 3-2 al Unión Berlín en un duelo vibrante disputado en el estadio Alte Försterei. El equipo de Luis Díaz, que volvió a tener participación destacada por banda izquierda, logró avanzar en una competición que no conquista desde 2020, año en el que alcanzó por última vez las semifinales. Con esta victoria, los dirigidos por Vincent Kompany continúan firmes en su objetivo de recuperar protagonismo en un torneo que históricamente les ha pertenecido.

El compromiso estuvo marcado por un desarrollo frenético y por dos autogoles del conjunto berlinés, que terminaron inclinando la balanza a favor del gigante bávaro. A pesar de que el Unión intentó reaccionar en varios pasajes del partido, el Bayern supo controlar los momentos de mayor presión y sostener la ventaja en un escenario siempre complejo.

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos
RELACIONADO

La Bundesliga y los medios alemanes se rinden ante Luis Díaz: fantásticos calificativos

Un inicio contundente y dos autogoles que marcaron el camino

El Bayern abrió el marcador muy temprano, al minuto 12, tras un córner ejecutado con precisión por Joshua Kimmich. En la acción, Aleksandar Pavlovic incomodó la salida del portero Frederik Rönnow, situación que provocó que Ilyas Ansah terminara enviando la pelota a su propio arco en el segundo palo. Ese tanto impulsó a los muniqueses, que continuaron presionando en campo contrario.

Doce minutos después, otro tiro de esquina de Kimmich volvió a generar caos en el área del Unión. Pavlovic repitió su papel de obstaculizar al guardameta, y Harry Kane aprovechó el rebote para anotar su gol número 25 de la temporada, el quinto en esta edición de la Copa. Aunque Leopold Querfeld descontó al 40’ desde el punto penal tras una mano de Jonathan Tah, el Bayern recuperó la ventaja ampliada justo antes del descanso gracias a otro autogol, esta vez de Diogo Leite (45+4’).

Unión Berlín apretó, pero el Bayern sostuvo la clasificación

En el segundo tiempo, el Unión Berlín volvió a encontrar esperanza con un nuevo penal convertido por Querfeld al minuto 56, lo que encendió a la afición local y metió tensión al duelo. Sin embargo, el Bayern mantuvo la calma, reorganizó líneas y limitó los espacios para evitar que los locales encontraran el empate.

¡Luis Díaz le dio nuevo triunfo al Bayern Múnich en la Bundesliga! Vea el GOLAZO al último minuto
RELACIONADO

¡Luis Díaz le dio nuevo triunfo al Bayern Múnich en la Bundesliga! Vea el GOLAZO al último minuto

Luis Díaz, comprometido en labores de retroceso y salida rápida, aportó profundidad y acompañó varias de las transiciones ofensivas que permitieron al Bayern aliviar la presión en momentos críticos. Con orden táctico y buen manejo de tiempos, los muniqueses aseguraron una victoria valiosa que les permite seguir soñando en una Copa alemana que les ha sido esquiva en las últimas temporadas.

El Bayern sigue vivo en todos los frentes y, con esta clasificación, reafirma sus aspiraciones de volver a marcar una temporada sólida a nivel local y europeo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Champions League

Sueño tras sueño: 'Pol Deportes' llegará a la Champions League tras viralizar su historia

Crystal Palace

¡Parece delantero! Daniel Muñoz marcó nuevo golazo con el Crystal Palace

James Rodríguez

¿James, cerca de ser dirigido por Efraín Juárez en México? Esto dijeron desde el club

Otras Noticias

Medellín

Así era como una red maquillaba motos robadas para venderlas de forma "legal": funcionarios de Tránsito les ayudaba

Tenían el apoyo de funcionarios de tránsito para que todo su entramado criminal fuera en línea.

Salario mínimo

Estos son los servicios y otras cosas que subirán su precio a partir del año 2026

A partir de que se incremente el valor del salario mínimo, estas son algunas de las cosas que subirán su precio.

Yeison Jiménez

"Todavía siento la cara dormida": Yeison Jiménez detalló sus problemas de salud tras concierto en Bogotá

FIFA

La Casa Blanca no descarta que redadas o capturas de migrantes se realicen durante el Mundial de la Fifa 2026

Alimentos

La investigación que convierte la cáscara de maracuyá en un ingrediente gourmet