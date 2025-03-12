Bayern sufrió de más, pero Luis Díaz avanzó a cuartos de la Copa de Alemania: goles y resumen

El Bayern de Múnich selló este miércoles su clasificación a los cuartos de final de la Copa de Alemania tras vencer 3-2 al Unión Berlín en un duelo vibrante disputado en el estadio Alte Försterei. El equipo de Luis Díaz, que volvió a tener participación destacada por banda izquierda, logró avanzar en una competición que no conquista desde 2020, año en el que alcanzó por última vez las semifinales. Con esta victoria, los dirigidos por Vincent Kompany continúan firmes en su objetivo de recuperar protagonismo en un torneo que históricamente les ha pertenecido.

El compromiso estuvo marcado por un desarrollo frenético y por dos autogoles del conjunto berlinés, que terminaron inclinando la balanza a favor del gigante bávaro. A pesar de que el Unión intentó reaccionar en varios pasajes del partido, el Bayern supo controlar los momentos de mayor presión y sostener la ventaja en un escenario siempre complejo.

Un inicio contundente y dos autogoles que marcaron el camino

El Bayern abrió el marcador muy temprano, al minuto 12, tras un córner ejecutado con precisión por Joshua Kimmich. En la acción, Aleksandar Pavlovic incomodó la salida del portero Frederik Rönnow, situación que provocó que Ilyas Ansah terminara enviando la pelota a su propio arco en el segundo palo. Ese tanto impulsó a los muniqueses, que continuaron presionando en campo contrario.

Doce minutos después, otro tiro de esquina de Kimmich volvió a generar caos en el área del Unión. Pavlovic repitió su papel de obstaculizar al guardameta, y Harry Kane aprovechó el rebote para anotar su gol número 25 de la temporada, el quinto en esta edición de la Copa. Aunque Leopold Querfeld descontó al 40’ desde el punto penal tras una mano de Jonathan Tah, el Bayern recuperó la ventaja ampliada justo antes del descanso gracias a otro autogol, esta vez de Diogo Leite (45+4’).

Unión Berlín apretó, pero el Bayern sostuvo la clasificación

En el segundo tiempo, el Unión Berlín volvió a encontrar esperanza con un nuevo penal convertido por Querfeld al minuto 56, lo que encendió a la afición local y metió tensión al duelo. Sin embargo, el Bayern mantuvo la calma, reorganizó líneas y limitó los espacios para evitar que los locales encontraran el empate.

Luis Díaz, comprometido en labores de retroceso y salida rápida, aportó profundidad y acompañó varias de las transiciones ofensivas que permitieron al Bayern aliviar la presión en momentos críticos. Con orden táctico y buen manejo de tiempos, los muniqueses aseguraron una victoria valiosa que les permite seguir soñando en una Copa alemana que les ha sido esquiva en las últimas temporadas.

El Bayern sigue vivo en todos los frentes y, con esta clasificación, reafirma sus aspiraciones de volver a marcar una temporada sólida a nivel local y europeo.